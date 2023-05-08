***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAvrupa Bölgesi İçmesuyu Ana Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi Ve Arızalı Debimetrelerin Değişimiİhaleyi Açan Tarafİstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi08/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale SonucuŞirketimiz en iyi teklifi vererek 1. Sırada yer almıştırİhale Bedeli94.864.000,00 TRYİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz bugün girmiş olduğuİstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023/329258 İKN'lu " Avrupa Bölgesi İçmesuyu Ana Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi Ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 94.864.000,00 TRY bedelle en iyi teklifi vermiştir.İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148195BIST