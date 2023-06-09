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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

09.06.2023 15:05
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Avrupa Bölgesi İçmesuyu Ana Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi Ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
08/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/06/2023
İhale Sonucu
Sözleşme imzalanmıştır
İhale Bedeli
94.864.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

08.05.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimiz bugün girmiş olduğu   İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023/329258 İKN'lu " Avrupa Bölgesi İçmesuyu Ana Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi Ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 94.864.000,00 TRY bedelle en iyi teklifi vermiştir.  İhale sonucunun kesinleşmesi için, İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihaleyi düzenleyen kurumdan ihale komisyon kararı beklenecek olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" şeklinde duyuru yapmıştık. Söz konusu ihaleye ait sözleşme vergiler hariç 94.864.000,00 TRY olarak bugün tarihi itibariyle imzalanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157632


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