***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAsya Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi ve Arızalı Debimetrelerin Değişimiİhaleyi Açan Tarafİstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi14/09/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih06/12/2023İhale SonucuSözleşme İmzalanmıştırİhale Bedeli119.472.000,00 TRYİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım119.472.000,00 TRYOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2023/818040 İKN'li "Asya Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 119.472.000,00 TRY bedelle bugün sözleşme imzalamıştır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223048BIST