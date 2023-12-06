***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.12.2023 17:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Asya Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi
İhaleyi Açan Taraf
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
14/09/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
06/12/2023
İhale Sonucu
Sözleşme İmzalanmıştır
İhale Bedeli
119.472.000,00 TRY
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
119.472.000,00 TRY
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz girmiş olduğu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İdare) tarafından düzenlenen 2023/818040 İKN'li "Asya Bölgesi İçme Suyu Dağıtım Sisteminde Mevcut Yapıların İyileştirilmesi ve Arızalı Debimetrelerin Değişimi" ihalesinde vergiler hariç 119.472.000,00 TRY bedelle bugün sözleşme imzalamıştır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223048
BIST