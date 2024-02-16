***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhraç Belgesi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar05.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle , bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle borçlanma araçlarının ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250196BIST