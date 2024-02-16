***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.01.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.02.2025Ek Açıklamalar05.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle , bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle borçlanma araçlarının ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250185BIST