***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.03.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 24.05.2022Ek Açıklamalar28.04.2022 tarihli olağan genel kurulumuzda onaylanan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-19367 sayılı yazısıyla uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 11.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073658384 sayılı yazısı ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesindeki kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2022-2026 yılları için 5 yıl süreyle uzatılmasına ilişkin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin tadil tasarısının kabulüne ilişkin genel kurul kararı, 24.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 28.04.2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032234BIST