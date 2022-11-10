Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

10.11.2022 16:32
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.11.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12426 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği'nin" olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri başlıklı 8.maddesi kapsamında şirketimiz tarafından kamuya  açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079223


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.467
Değişim :  2,43% |  106,14
Açılış :  4.368  
Önceki Kapanış :  4.361  
En Yüksek
4.498 En Düşük
4.364
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,4807 18,4973 % -0,49  
Euro 18,7622 18,8064 % 0,97  
Sterlin 21,5215 21,6294 % 2,40  
Frank 19,0253 19,1399 % 1,33  
Riyal 4,9030 4,9276 % -0,44  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.750 45,11  
Altın Gr. 1.039 1.039 21,16  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.896 6.990 130,00  
Yarım 3.360 3.417 63,00  
Çeyrek 1.685 1.708 32,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 0,52  
Gümüş Gr. 12,80 12,82 0,26  
B. Petrol 94,27 94,27 1,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru