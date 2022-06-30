***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.06.202 tarihli KAP duyurumuzda açıkladığımız üzere Satış için imzaladığımız çerçeve anlaşması (Offtake Agreement) gereği, 2024 - 2028 yılları arasında toplam 7,5 GWh büyüklüğünde batarya hücresini ABD'de yarı mamul ya da mamulden üretip teslimini gerçekleştirmemiz gerekmekte olup bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır, Bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc.'nın imzalamış olduğu, 2028 sonuna kadar toplam 7,5 GWh büyüklüğünde batarya hücresi satışına yönelik çerçeve anlaşması (Offtake Agreement) kapsamında, 1)Söz konusu çerçeve anlaşmaya istinaden Türkiye'de inşaatı devam eden hücre ve batarya fabrikamızın faaliyete geçmesiyle beraber üretilebilecek yarı mamullerin ABD'e ihracı ve orada mamul haline getirilmesi yönünde gerekli çalışma ve planlamanın yapılmasına, 2)Amerikada Lityum İyon (LiFePO4) hücre, batarya ve enerji depolama üretimi konusunda fabrika kurulumuna yönelik fizibilite çalışmalarında bulunulmasına ve gerekli araştırmaların yapılmasına, 3)İşin finansmanı için gerekli araştırmaların yapılmasına ve ilgili opsiyonların değerlendirilmesine, 4)Gerekli iş ve işlemlerin takibi ve tamamlanması için Bahadır Yetki ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040404BIST