***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 17:03
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.202 tarihli KAP duyurumuzda açıkladığımız üzere Satış için imzaladığımız çerçeve anlaşması (Offtake Agreement) gereği, 2024 - 2028 yılları arasında toplam 7,5 GWh büyüklüğünde batarya hücresini ABD'de yarı mamul ya da mamulden üretip teslimini gerçekleştirmemiz gerekmekte olup bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda aşağıdaki kararları almıştır, Bağlı ortaklığımız Kontrolmatik Technologies Inc.'nın imzalamış olduğu, 2028 sonuna kadar toplam 7,5 GWh büyüklüğünde batarya hücresi satışına yönelik çerçeve anlaşması (Offtake Agreement) kapsamında, 1)Söz konusu çerçeve anlaşmaya istinaden Türkiye'de inşaatı devam eden hücre ve batarya fabrikamızın faaliyete geçmesiyle beraber üretilebilecek yarı mamullerin ABD'e ihracı ve orada mamul haline getirilmesi yönünde gerekli çalışma ve planlamanın yapılmasına, 2)Amerikada Lityum İyon (LiFePO4) hücre, batarya ve enerji depolama üretimi konusunda fabrika kurulumuna yönelik fizibilite çalışmalarında bulunulmasına ve gerekli araştırmaların yapılmasına, 3)İşin finansmanı için gerekli araştırmaların yapılmasına ve ilgili opsiyonların değerlendirilmesine, 4)Gerekli iş ve işlemlerin takibi ve tamamlanması için Bahadır Yetki ve Osman Şahin Köşker'in yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040404
BIST
17:092.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,15
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
17:0916,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0532
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
17:0917,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0518
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
17:09974,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,64
|Açılış
|: 974,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BMSCH
|10,89
|119.984.856
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.848.977
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.018.166
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,00
|87.043.912
|% 9,41
|
|GESAN
|42,36
|260.505.928
|% 8,56
|
|LIDFA
|11,34
|31.110.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.712.958
|% -9,98
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|ULUSE
|207,00
|19.744.801
|% -7,05
|
|THYAO
|46,66
|4.444.723.324
|% 1,04
|
|SISE
|21,50
|2.959.376.765
|% 3,97
|
|EREGL
|27,10
|1.520.096.080
|% 2,11
|
|KRDMD
|11,37
|1.152.466.341
|% 1,88
|
|ASELS
|23,04
|1.137.578.658
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,67
|985.158.823
|% 5,53
|
|TSKB
|2,02
|326.571.711
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|700.080.981
|% 1,17
|
|ODAS
|2,87
|438.494.758
|% -1,03
|
|SISE
|21,50
|2.959.376.765
|% 3,97
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6829
|16,6878
|% 0,30
|
|Euro
|17,4083
|17,4361
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,2487
|20,3503
|% 0,66
|
|Frank
|17,3904
|17,4951
|% 0,17
|
|Riyal
|4,4345
|4,4568
|% 0,26
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|-2,20
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.494
|6.587
|-54,00
|
|Yarım
|3.178
|3.221
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.610
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,44
|20,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,12
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,09
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21BEYAZ
Yüzde 6.82 oranında artışla 9.56 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 686, 499 adet işlem
-
17:20PEGYO
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 577, 931 adet işlem
-
17:19ANGEN
Yüzde 4.78 oranında artışla 25.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 949 adet işlem
-
17:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, SISE, GUBRF
-
17:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 11 artarak (% 0.24 ) 2, 140