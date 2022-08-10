***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.05.2022 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz ile Türkiye'nin önde gelen büyük bir kurumsal yatırımcısı arasında, payları şirketimiz mülkiyetinde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'ye, Şirket'in değerlemesinin 160.000.000 USD ile 200.000.000 USD arasında olacağı varsayımına göre emisyon primli sermaye artırımı suretiyle aşamalı olarak %10 oranında ortak olması amacıyla, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi ve müzakere süreçlerinin başlatılması niyetini içeren ve bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalandığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Anılan KAP açıklaması çerçevesinde, İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından bugün 210.000.000 USD değerleme üzerinden emisyon primli sermaye artırımı suretiyle %10 oranında ortak olması amacıyla bağlayıcı teklif sunulmuş ve teklif Şirketimiz tarafından da kabul edilerek, İş Portföy Yönetimi A.Ş.'ye bildirilmiştir. Kabul edilen bağlayıcı teklif çerçevesinde, hukuki inceleme yapılması ve nihai dokümantasyonun (pay sahipleri sözleşmesi vb) hazırlanması, gerekli izin ve onayların alınması sürecine geçilmiş olup, söz konusu süreçlerin tamamlanması şartı ile kapanış (sermaye artırım) işlemleri gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054334BIST