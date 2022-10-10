***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 16:22
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hissedarlarından, Sami Aslanhan'a ait şirketimiz sermayesinin % 0,26'sını oluşturan 525.451 adet pay ve Ömer Ünsalan'a ait şirketimiz sermayesinin %0,26'sını oluşturan 525.451 adet pay olmak üzere toplamda şirket sermayesinin %0,52'sini oluşturan 1.050.902 adet payın,1.027.500 adedinin yerli kurumsal yatırımcılara pay başına 80'TL'den özel emirle satışı, 23.402 adedinin de 81,85-82,20 TL fiyat aralığından piyasaya satışı 10.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.
Ortaklarımız satıştan elde ettikleri gelirin 80.000.000 TL'sını, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Transferler takas işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır.
Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070061
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0333
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0832
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0185
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05997,52
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -17,01
|Açılış
|: 997,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5750
|18,5817
|% -0,18
|
|Euro
|18,0652
|18,0795
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,4861
|20,5888
|% -0,45
|
|Frank
|18,5024
|18,6138
|% -0,75
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-25,17
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-17,64
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.707
|6.781
|-150,00
|
|Yarım
|3.268
|3.315
|-73,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|97,08
|97,08
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında