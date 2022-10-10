***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hissedarlarından, Sami Aslanhan'a ait şirketimiz sermayesinin % 0,26'sını oluşturan 525.451 adet pay ve Ömer Ünsalan'a ait şirketimiz sermayesinin %0,26'sını oluşturan 525.451 adet pay olmak üzere toplamda şirket sermayesinin %0,52'sini oluşturan 1.050.902 adet payın,1.027.500 adedinin yerli kurumsal yatırımcılara pay başına 80'TL'den özel emirle satışı, 23.402 adedinin de 81,85-82,20 TL fiyat aralığından piyasaya satışı 10.10.2022 tarihinde gerçekleşmiştir.Ortaklarımız satıştan elde ettikleri gelirin 80.000.000 TL'sını, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket'e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Transferler takas işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır.Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070061BIST