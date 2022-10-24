Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.10.2022 18:42
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

 Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı kapsamında,
 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. Kayseri Serbest Bölgesi Şubesi,
 Anbar Sb Mah. 17. Cad. Serbest Bölge İdari Binası Blok N 1 İç Kapı N 1 
Melikgazi / Kayseri adresinde kurularak tescil edilmiştir.
 Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073701


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.978
Değişim :  1,09% |  42,88
Açılış :  3.946  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
4.009 En Düşük
3.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 30,14 1.766.053 % 10,00  
BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.196.925 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5918 18,6027 % 0,12  
Euro 18,3537 18,3835 % 0,29  
Sterlin 20,9332 21,0382 % -0,03  
Frank 18,5015 18,6129 % -0,27  
Riyal 4,9343 4,9590 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 -5,96  
Altın Gr. 988 988 -2,51  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.660 6.776 67,00  
Yarım 3.245 3.308 28,00  
Çeyrek 1.628 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 -0,18  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 -0,12  
B. Petrol 91,29 91,29 -0,05  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru