***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.07.2023 21:38
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021,16.11.2021,09.12.2021,19.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, Türkiyenin ilk özel sektör yatırımı olan Lityum-iyon LFP Pil Hücresi Giga Fabrikası'nı hizmete açıyor. Açılış töreni, Türk sanayi ve enerji dünyasının kamu ve özel sektöründen en önemli karar vericilerin katılımıyla, 29 Ağustos Salı günü Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacaktır. Tören organizasyonuyla ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175214
BIST
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18:056.605
En Düşük
|Değişim
|: -1,35%
|| -90,10
|Açılış
|: 6.721
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|Önceki Kapanış
|: 6.695
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6.538
En Yüksek
6.725
18:0526,9075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0343
|Açılış
|: 27,0000
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|Önceki Kapanış
|: 27,0400
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27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,7619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 29,8000
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|Önceki Kapanış
|: 29,9500
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30,0771
En Düşük
29,6770
18:051.700,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,45
|Açılış
|: 1.700,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,27
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|42,46
|105.139.145
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.815.935.975
|% 10,00
|
|OZSUB
|22,00
|113.455.201
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|60.302.767
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.979,50
|620.279.039
|% 10,00
|
|AKFYE
|13,95
|1.197.461.592
|% -10,00
|
|EUYO
|11,97
|7.702.958
|% -10,00
|
|CANTE
|17,21
|2.679.071.773
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.801.968.142
|% -9,99
|
|GESAN
|91,45
|4.350.087.266
|% -9,99
|
|ASTOR
|100,00
|13.216.281.584
|% -6,28
|
|THYAO
|217,30
|11.818.512.742
|% -2,03
|
|ASELS
|70,90
|6.607.382.809
|% 0,85
|
|EUPWR
|173,10
|6.057.603.765
|% -9,98
|
|TUPRS
|93,45
|5.561.254.218
|% 1,74
|
|ZOREN
|3,98
|1.379.793.071
|% -8,29
|
|YKBNK
|13,37
|4.399.195.656
|% 4,62
|
|EKGYO
|8,19
|2.056.022.068
|% -0,97
|
|KRDMD
|23,00
|5.300.127.963
|% 0,61
|
|ODAS
|9,86
|2.325.503.109
|% -6,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9018
|26,9075
|% -0,13
|
|Euro
|29,7330
|29,7619
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,6008
|34,7743
|% 0,32
|
|Frank
|31,0013
|31,1880
|% 0,30
|
|Riyal
|7,1536
|7,1895
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|9,87
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.053
|11.172
|18,00
|
|Yarım
|5.518
|5.612
|9,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.806
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,68
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,21
|83,21
|0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 37 kaybederek (% -0.72 ) 7, 184
-
17:59XU100
Endeks 6, 614 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 132, 928.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 78.50 lira fiyatla işlem gören hissede 566, 451 adet işlem
-
17:58BOBET
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 165, 935 adet işlem
-
17:57KLRHO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 892, 875 adet işlem