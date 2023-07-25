***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021,16.11.2021,09.12.2021,19.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri, Türkiyenin ilk özel sektör yatırımı olan Lityum-iyon LFP Pil Hücresi Giga Fabrikası'nı hizmete açıyor. Açılış töreni, Türk sanayi ve enerji dünyasının kamu ve özel sektöründen en önemli karar vericilerin katılımıyla, 29 Ağustos Salı günü Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılacaktır. Tören organizasyonuyla ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılara saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175214BIST