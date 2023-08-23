***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 19:06
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
% 25 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin yapmış olduğu (%33,33) bedelli artırım sonrası sermayesi 200.000.000.-TL olarak tescil olmuştur. Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup, sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188817
BIST
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17:437.539
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -63,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4325,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3468
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4328,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4146
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:431.590,69
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -83,55
|Açılış
|: 1.590,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:43
|GARAN
|54,45
|6.879.730.177
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|287,80
|2.625.711.259
|% -12,26
|
|EYGYO
|27,72
|211.459.763
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.319.400
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.229.403.334
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.850.869
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|THYAO
|233,00
|12.863.542.065
|% -2,80
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.671.420.095
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,93
|14.695.200.714
|% 9,94
|
|ISCTR
|18,31
|14.032.932.577
|% 9,05
|
|EKGYO
|8,39
|5.307.266.913
|% -6,57
|
|SKBNK
|4,19
|2.245.168.384
|% 6,62
|
|AKBNK
|30,42
|11.557.103.756
|% 9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7966
|25,8425
|% -4,95
|
|Euro
|28,0205
|28,1117
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4963
|32,6592
|% -5,74
|
|Frank
|29,1071
|29,2824
|% -5,62
|
|Riyal
|6,8464
|6,8808
|% -5,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, SAYAS, EGEPO, EYGYO, SNICA, MERKO, FZLGY, EPLAS, ATAKP, ASGYO
-
17:56
ISCTR, VAKBN, TURSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
TMSN, AEFES, GSDHO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında