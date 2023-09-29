***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 40 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz MİNT ELEKTRİKLİ ARAÇ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.'nin yapmış olduğu (%150) bedelli artırım sonrası sermayesi 50.000.000.-TL olarak tescil edilmiştir. Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup, sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198294BIST