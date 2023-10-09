***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2023 18:39
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega) sermayesi, emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla 20.000.000 TL'den 505.102.100 TL'sına artırılarak tescil edilmiştir. Payımıza düşen 427.200.000 TL'sı Pomega'dan olan alacağımızdan karşılanmış olup,söz konusu tahsisli bedelli sermaye artırımının tescili sonrasında Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ndeki payımız %88,10 olmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203143
BIST
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18:058.193
En Düşük
|Değişim
|: -3,21%
|| -271,49
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.193
En Yüksek
8.384
18:0527,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1434
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
18:0529,3192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0937
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
18:051.652,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 27,18
|Açılış
|: 1.652,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|155,10
|46.017.766
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|426.553.391
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|186.447.606
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|29.453.102
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|41.039.604
|% 10,00
|
|AKGRT
|7,65
|388.295.803
|% -10,00
|
|FENER
|111,60
|740.157.283
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|8.965.245
|% -10,00
|
|ISBTR
|287.550,00
|1.214.100
|% -10,00
|
|NATEN
|378,50
|173.689.283
|% -9,99
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|TUPRS
|147,90
|7.174.833.465
|% 0,14
|
|THYAO
|227,20
|7.025.716.883
|% -4,70
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|EREGL
|43,28
|4.182.192.397
|% -3,69
|
|ZOREN
|6,15
|3.553.457.976
|% -9,96
|
|EKGYO
|8,19
|2.962.258.731
|% -5,21
|
|IHLAS
|1,25
|397.641.118
|% -9,42
|
|ASELS
|43,88
|10.210.646.592
|% 7,23
|
|PETKM
|23,18
|5.259.815.624
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6966
|27,7205
|% 0,52
|
|Euro
|29,2834
|29,3192
|% 0,32
|
|Sterlin
|33,7762
|33,9456
|% 0,38
|
|Frank
|30,4593
|30,6428
|% 0,90
|
|Riyal
|7,3663
|7,4033
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|21,21
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|25,58
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.170
|11.284
|277,00
|
|Yarım
|5.602
|5.659
|139,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.830
|70,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,28
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|3,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -209, 66 kaybederek (% -2.85 ) 7, 156
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17:58
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17:58
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