***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi (Pomega) sermayesi, emisyon primli olarak tahsisli bedelli sermaye artırımı yoluyla 20.000.000 TL'den 505.102.100 TL'sına artırılarak tescil edilmiştir. Payımıza düşen 427.200.000 TL'sı Pomega'dan olan alacağımızdan karşılanmış olup,söz konusu tahsisli bedelli sermaye artırımının tescili sonrasında Bağlı ortaklığımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ndeki payımız %88,10 olmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203143BIST