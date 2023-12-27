***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 18:11
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.05.2023 tarihli KAP açıklamamızda bildirdiğimiz üzere Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 250 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi (EDT) için Önlisans verilmiş idi. Mevcut Önlisansımızdaki proje sahasından daha yüksek rüzgar kapasite faktörüne sahip farklı bir saha için yapmış olduğumuz Saha Tadili Başvurusu EPDK tarafından uygun bulunmuştur. Yeni proje sahası Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde yer almaktadır. İlgili sahada yaklaşık iki aydır, iki adet Rüzgar Ölçüm İstasyonu ile ölçümler yapılmakta olup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Teknik Etkileşim Analizi (TEA) süreçleri başlatılmıştır. Bundan sonraki aşamalarda projenin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229842
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
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|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1378
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4103
En Düşük
29,0967
18:0532,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3562
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4058
|29,4103
|% 0,47
|
|Euro
|32,6819
|32,6960
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4374
|37,6252
|% 1,28
|
|Frank
|34,4875
|34,6952
|% 1,43
|
|Riyal
|7,8121
|7,8512
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,36
|24,39
|% 0,66
|
|Platin
|987,24
|989,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.170,80
|1.177,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,52
|80,52
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,17
|2.077,51
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SUMAS
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17:58
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17:58
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