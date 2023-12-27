***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.05.2023 tarihli KAP açıklamamızda bildirdiğimiz üzere Bağlı ortaklığımız Progresiva Enerji Yatırımları Tic. A.Ş.'ne T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 250 MW Rüzgâr Enerji Santrali (RES) ve 1000 MWh Elektrik Depolama Tesisi (EDT) için Önlisans verilmiş idi. Mevcut Önlisansımızdaki proje sahasından daha yüksek rüzgar kapasite faktörüne sahip farklı bir saha için yapmış olduğumuz Saha Tadili Başvurusu EPDK tarafından uygun bulunmuştur. Yeni proje sahası Tekirdağ, Süleymanpaşa ve Muratlı ilçelerinde yer almaktadır. İlgili sahada yaklaşık iki aydır, iki adet Rüzgar Ölçüm İstasyonu ile ölçümler yapılmakta olup Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) ve Teknik Etkileşim Analizi (TEA) süreçleri başlatılmıştır. Bundan sonraki aşamalarda projenin ilerleyişiyle ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229842BIST