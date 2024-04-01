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***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2024 09:36
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Kontrolmatik Enerji, Teknoloji ve Mühendislik A.Ş. bünyesinde gerçekleşen aşağıdaki organizasyonel değişiklik ve atamaları bildirmekten memnuniyet duyarız. 2 Mart 2012 tarihinden bu yana Kontrolmatik bünyesinde sırasıyla Güç Sistemleri Mühendisi, İş Geliştirme Mühendisi, Enerji Segment Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttükten sonra 1 Mart 2020 tarihinde Genel Müdür olarak atanan Osman Şahin Köşker görevini Alper Çelebi'ye devredecektir.  Osman Şahin Köşker, Kontrolmatik ailesindeki görevine Kontrolmatik Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmesi ilk genel kurulda oylamaya sunulacak olup, eş zamanlı olarak iştirak şirketlerimizden Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'de 1 Mart 2022'den bu yana devam eden Genel Müdürlük görevini de sürdürecektir. Kontrolmatik'in bugünkü büyük başarısında ve piyasa konumunda çok önemli katkıları olan Osman Şahin Köşker bugüne kadar birçok farklı projeye öncülük etmiş, iştirak şirketlerin oluşumlarında yer almış, şirketin Misyon, Vizyon ve Stratejisinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kendisine, Kontrolmatik'e bu güne kadar yapmış olduğu katkılarından ötürü gönülden teşekkür eder, Kontrolmatik ailesi bünyesinde daha da büyüyen yeni sorumluluk alanında başarılar dileriz.  1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla Alper Çelebi, Kontrolmatik bünyesinde Genel Müdür olarak atanmıştır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünde tamamlayan Alper Çelebi, kariyerine 2001 yılında Siemens'te başlamıştır. Alper Çelebi, Siemens'te Yönetim Danışmanlığı, Proje Yönetimi, Strateji ve İş Geliştirme, Satış ve son olarak İş Birimi Yönetimi rollerini üstlenmiştir. Türkiye'de, Almanya'da ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldığı sorumluluklarda, yeni pazarlara giriş ve büyüme stratejilerinin oluşturulması ve yürütülmesi konularına liderlik etmiştir. Son olarak Siemens Türkiye'de Elektrifikasyon ve Otomasyon bölümünün Ülke İş Birimi Yöneticisi olarak görev almıştır. Alper Çelebi'ye aramıza hoş geldin der, yeni görevinde başarılar dileriz.  Kontrolmatik İnsan Kaynakları
İş bu açıklamamızın Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264677


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