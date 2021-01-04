Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

04.01.2021 17:49



***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
04/01/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. ye ait Gürcistan'da yer alan Upper Namakvhani Hidroelektrik Santrali ve Lower Namakvhani Hidroelektrik Santrali olmak üzere toplamda 434 MW büyüklüğündeki Namakvhani Hidroelektrik Santral Projesi kapsamında 220kV Indoor GIS Sistemi Temini tasarım, imalat, mühendislik hizmetleri, fabrika testlerinin yapılması, sistemin sahaya teslimi, montaj süpervizörlük hizmeti, sistemin yüksek gerilim testlerinin yapılması işleri için vermiş olduğu vergiler hariç 3.995.392,35 USD tutarındaki teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. Sözleşme görüşmelerinin olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklamalar yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896783


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.495
Değişim :  1,27% |  18,71
Açılış :  1.482  
Önceki Kapanış :  1.477  
En Yüksek
1.500 En Düşük
1.479
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 57,20 27.446.617 % 10,00  
SEKFK 7,04 33.294.375 % 10,00  
IDGYO 7,48 6.213.008 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 460.035 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4163 7,4207 % -0,12  
Euro 9,1024 9,1112 % 0,40  
Sterlin 10,0443 10,0947 % -0,82  
Frank 8,3798 8,4303 % 0,28  
Riyal 1,9696 1,9795 % -0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 39,92  
Altın Gr. 462 462 8,62  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.029 3.106 39,48  
Yarım 1.464 1.502 19,09  
Çeyrek 734 751 9,55  
Gümüş.Ons 27,33 27,36 1,01  
Gümüş Gr. 6,51 6,51 0,22  
B. Petrol 51,91 51,91 0,11  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru