***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.09.2022 19:15
***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Yurt İçi Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz, Kuzey Marmara Yeraltı Gaz Depolama Projesi (Faz III)" kapsamında, "Kuzey Marmara Yeraltı Kara bölümleri, Yeni Yüzey Tesisi (NSP), KMGS, Açık Deniz bölümleri (Off-Shore Platformlar) ve Botaş Tie-in'in Elektrik, Enstrüman ve
Kontrol Sistemlerinin İnşaatı,
Montajı, Testi ve Ön Devreye Alınması ve Devreye Alınması "
işleri karşılığında toplam (KDV hariç) 64.500.000,00 TL tutarında sipariş almıştır. Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065536
BIST