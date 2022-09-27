***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıYurt İçi MüşteriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.AçıklamalarŞirketimiz, Kuzey Marmara Yeraltı Gaz Depolama Projesi (Faz III)" kapsamında, "Kuzey Marmara Yeraltı Kara bölümleri, Yeni Yüzey Tesisi (NSP), KMGS, Açık Deniz bölümleri (Off-Shore Platformlar) ve Botaş Tie-in'in Elektrik, Enstrüman veKontrol Sistemlerinin İnşaatı,Montajı, Testi ve Ön Devreye Alınması ve Devreye Alınması "işleri karşılığında toplam (KDV hariç) 64.500.000,00 TL tutarında sipariş almıştır. Kamuoyu ve sayın ortaklarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065536BIST