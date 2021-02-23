***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:53
***KORDS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KORDS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911625
BIST
12:081.522
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -28,64
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.515
12:087,0326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0500
|
7,0497
En Düşük
7,0039
12:088,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0153
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5845
En Düşük
8,5250
12:08408,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 408,62
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler12:08
|KRGYO
|7,71
|43.081.599
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,27
|51.833.503
|% 9,99
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|INVEO
|153,00
|35.027.641
|% -10,00
|
|TKNSA
|18,09
|82.344.312
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|9.691.945
|% -10,00
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|SRVGY
|106,20
|6.322.199
|% -9,92
|
|SASA
|36,46
|1.196.421.446
|% -9,62
|
|KOZAL
|135,30
|799.841.639
|% -2,31
|
|SISE
|7,36
|722.203.789
|% -1,34
|
|GUBRF
|81,25
|689.701.585
|% 3,70
|
|PETKM
|5,18
|574.524.587
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,37
|448.467.483
|% -2,47
|
|SKBNK
|1,44
|180.923.714
|% -2,70
|
|TSKB
|1,76
|206.396.964
|% -1,12
|
|PETKM
|5,18
|574.524.587
|% 1,17
|
|KARSN
|5,32
|539.870.360
|% -4,66
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0291
|7,0326
|% 0,17
|
|Euro
|8,5431
|8,5481
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,8631
|9,9125
|% 0,26
|
|Frank
|7,7821
|7,8290
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8675
|1,8769
|% 0,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-0,28
|
|Altın Gr.
|409
|409
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|11,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|11,75
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|5,68
|
|Çeyrek
|656
|671
|2,84
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,96
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,85
|
Seans Raporu
12:08
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12:21TKNSA
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 18.09 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 317, 343 adet işlem
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12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 69 kaybederek (% -1.47 ) 1, 321
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12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, TACTR, SAYAS, KRGYO, YAPRK, KSTUR
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12:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, INVEO, SRVGY, ATSYH, GLBMD, TKNSA