***KOZAA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
17.02.2022 17:22
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme
İşlem No
F_KOZAA0222
0A757D02001605A9
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002409
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5465
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0353
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5938
En Düşük
13,5136
18:0515,4063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0509
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4648
En Düşük
15,3680
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5238
|13,5491
|% -0,24
|
|Euro
|15,3749
|15,4194
|% -0,24
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-7,77
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,84
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|92,12
|92,12
|-0,86
|