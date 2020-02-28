***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822393
BIST
12:03105.525
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -4.893,06
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.736
En Düşük
99.332
12:036,2467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0463
|Açılış
|: 6,2380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2530
En Düşük
6,1998
12:036,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0802
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9019
En Düşük
6,8179
12:03328,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,48
|Açılış
|: 328,70
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,80
|9.816.026
|% 15,85
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|OYAYO
|3,78
|14.943.918
|% 11,83
|
|AKSEN
|3,81
|7.909.456
|% 8,55
|
|OYLUM
|3,04
|4.470.224
|% 7,04
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|BUCIM
|3,37
|827.094
|% -12,24
|
|THYAO
|11,51
|529.827.286
|% -5,27
|
|ASELS
|26,98
|382.692.493
|% -3,57
|
|GARAN
|9,53
|130.801.774
|% -6,48
|
|PETKM
|3,60
|103.984.745
|% -3,74
|
|YKBNK
|2,31
|103.033.048
|% -5,71
|
|IHLGM
|1,21
|89.171.201
|% -6,20
|
|EKGYO
|1,37
|94.083.211
|% -6,80
|
|THYAO
|11,51
|529.827.286
|% -5,27
|
|YKBNK
|2,31
|103.033.048
|% -5,71
|
|ODAS
|1,94
|84.254.103
|% -4,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0167
|8,0569
|% 0,58
|
|Frank
|6,4577
|6,4966
|% 1,35
|
|Riyal
|1,6600
|1,6683
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|0,29
|
|Altın Gr.
|327
|327
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-2,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|-4,50
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-2,17
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|-1,22
|
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALYAG, ARTI, MMCAS, BALAT, METAL, ISBIR, ROYAL, KSTUR, UZERB, MEMSA