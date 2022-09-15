***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 10:02
***KOZAA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063265
BIST
10:173.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 25,04
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.452
10:1718,2628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0338
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2757
En Düşük
18,2314
10:1718,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
10:17990,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,08
|Açılış
|: 990,46
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler10:17
|EMNIS
|51,70
|99.781
|% 10,00
|
|GRNYO
|5,41
|1.589.058
|% 9,07
|
|KNFRT
|13,35
|13.452.045
|% 8,27
|
|COSMO
|46,50
|276.675
|% 8,14
|
|YBTAS
|37.900,00
|37.900
|% 7,61
|
|ROYAL
|6,03
|2.297.298
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|12.089.924
|% -10,00
|
|ATSYH
|127,40
|2.195.939
|% -9,96
|
|IHAAS
|74,15
|1.629.958
|% -3,64
|
|BALAT
|10,08
|398.311
|% -2,89
|
|ASELS
|34,20
|1.057.676.888
|% 3,64
|
|HALKB
|12,27
|617.484.182
|% 0,08
|
|ISCTR
|10,41
|575.058.074
|% 2,36
|
|THYAO
|74,35
|526.733.711
|% 0,07
|
|VAKBN
|13,37
|440.987.991
|% 4,29
|
|ISCTR
|10,41
|575.058.074
|% 2,36
|
|HALKB
|12,27
|617.484.182
|% 0,08
|
|YKBNK
|8,01
|384.711.997
|% 1,91
|
|EKGYO
|4,53
|188.075.542
|% 2,49
|
|VAKBN
|13,37
|440.987.991
|% 4,29
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2582
|18,2628
|% 0,19
|
|Euro
|18,2515
|18,2704
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9751
|21,0803
|% -0,05
|
|Frank
|18,8795
|18,9932
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8429
|4,8672
|% 0,14
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-10,44
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-4,92
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.696
|6.765
|-27,00
|
|Yarım
|3.263
|3.307
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-0,34
|
Seans Raporu
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