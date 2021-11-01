***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -7.809 5.538 93.928 1.601.251 796.038 2.877.309 3.186.907 6.064.216Transferler796.038 -796.038 0 0Dönem Karı (Zararı)575.029 575.029 799.504 1.374.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)514 -5.538 -5.024 -332 -5.356Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -7.295 0 93.928 2.397.289 575.029 3.447.314 3.986.079 7.433.393Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Transferler699.511 -699.511 0 0Dönem Karı (Zararı)918.174 918.174 1.029.734 1.947.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)459 459 943 1.402Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -7.590 93.928 3.096.800 918.174 4.489.675 5.214.067 9.703.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.488.697 1.036.643Dönem Karı (Zararı)1.947.908 1.374.533Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.947.908 1.374.533Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler195.041 515.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler146.252 180.689Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.325 2.262Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.527 495Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-7.852 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.767Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler339.676 269.448Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 31.733 6.156Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 10.851Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 237.657 228.909Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10 70.286 23.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-819.416 -359.156Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-828.016 -364.871Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.600 5.715Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 613.076 422.431Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler68Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.290 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 93İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler64.612 -439.592Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.900 -5.759Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.149 -128.065Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -67.173 -108.297Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)6.229 2.391Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)283.737 -198.164Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.752 20.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.276 -1.232Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.806 9.686Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)258 -564İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.224 -30.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-61.542 -33.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)28.318 2.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.207.561 1.450.708Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.861 -1.463Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-225.654 -141.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)-490.349 -271.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI191.401 152.894Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 237Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 237Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-713.455 -224.155Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -710.376 -224.032Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.079 -123Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -2.502 -20.677Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007 0Alınan Faiz782.925 364.432Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)32.426 33.057FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.768 -9.233Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.768 -9.233YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.663.330 1.180.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.663.330 1.180.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.163.561 4.599.319DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.826.891 5.779.623Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.896.583 6.188.161Ticari Alacaklar29.322 20.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar29.322 20.949Diğer Alacaklar43.401 32.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar43.401 32.595Stoklar6 498.040 423.014Canlı Varlıklar5.532 11.761Peşin Ödenmiş Giderler31.628 316.196Diğer Dönen Varlıklar7.053 3.027ARA TOPLAM8.511.559 6.995.703Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.511.559 7.006.421DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 279.867 312.293Diğer Alacaklar165.375 131.534İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 162.240 129.697İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.135 1.837Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 223.818 227.209Maddi Duran Varlıklar8 1.282.726 701.796Kullanım Hakkı Varlıkları44.832 13.444Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.333 12.414Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.101 1.182Peşin Ödenmiş Giderler5.783 4.952Ertelenmiş Vergi Varlığı14 200.867 144.200Diğer Duran Varlıklar119.085 83.018TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.336.686 1.630.860TOPLAM VARLIKLAR10.848.245 8.637.281KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.557 5.854İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.557 5.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar19.557 5.854Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Ticari Borçlar149.510 109.758İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar149.510 109.758Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29.602 26.326Diğer Borçlar19.345 19.967İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 1.468 2.138İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17.877 17.829Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)795 537Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 180.063 119.503Kısa Vadeli Karşılıklar524.329 389.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 35.911 11.080Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 488.418 377.988Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.360 2.341ARA TOPLAM928.561 673.354TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER928.561 673.354UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.978 9.640İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.978 9.640Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.978 9.640Diğer Borçlar49.736 40.309Uzun Vadeli Karşılıklar137.228 159.296Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 45.877 39.804Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 91.351 119.492Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü250TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER215.942 209.495TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.144.503 882.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.489.675 3.571.042Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-7.590 -8.049Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.590 -8.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.590 -8.049Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.096.800 2.397.289Net Dönem Karı veya Zararı918.174 699.511Kontrol Gücü Olmayan Paylar5.214.067 4.183.390TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.703.742 7.754.432TOPLAM KAYNAKLAR10.848.245 8.637.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.965.397 2.366.480 924.742 911.272Satışların Maliyeti12 -1.084.163 -804.706 -401.795 -287.316TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.881.234 1.561.774 522.947 623.956BRÜT KAR (ZARAR)1.881.234 1.561.774 522.947 623.956Genel Yönetim Giderleri-230.332 -166.611 58.377 -64.965Pazarlama Giderleri-6.206 -6.914 -2.302 -3.028Araştırma ve Geliştirme Giderleri-207.553 -78.414 -79.943 -27.627Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler122.774 85.390 5.440 139.933Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-182.900 -70.785 -169.794 -116.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.377.017 1.324.440 334.725 551.465Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.189.349 476.312 330.355 151.641Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-3.747FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.566.366 1.797.005 665.080 703.106Finansman Giderleri-5.382 -41 -5.382 -41SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.560.984 1.796.964 659.698 703.065Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-613.076 -422.431 -179.147 -162.029Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -670.412 -416.810 -194.412 -163.381Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 57.336 -5.621 15.265 1.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.947.908 1.374.533 480.551 541.036DÖNEM KARI (ZARARI)1.947.908 1.374.533 480.551 541.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.029.734 799.504 284.204 322.092Ana Ortaklık Payları918.174 575.029 196.347 218.944Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.402 182 4.707 572Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.821 227 6.113 714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-419 -45 -1.406 -142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-419 -45 -1.406 -142Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -5.538Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-7.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.562Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.562DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.402 -5.356 4.707 572TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.949.310 1.369.177 485.258 541.608Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.030.677 799.172 286.820 321.463Ana Ortaklık Payları918.633 570.005 198.438 220.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973581BIST