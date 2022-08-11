***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 20:50
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432
Transferler
699.511 -699.511 0
Dönem Karı (Zararı)
721.827 721.827 745.530 1.467.357
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.632 -1.632 -1.673 -3.305
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -9.681 93.928 3.096.800 721.827 4.291.237 4.927.247 9.218.484
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
388.080 283 -8.245 93.928 3.096.800 1.259.267 4.830.113 5.833.405 10.663.518
Transferler
1.259.267 -1.259.267
Dönem Karı (Zararı)
648.997 648.997 985.312 1.634.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.084 -9.084 -9.365 -18.449
Dönem Sonu Bakiyeler
388.080 283 -17.329 93.928 4.356.067 648.997 5.470.026 6.809.352 12.279.378
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.015 1.022.583
Dönem Karı (Zararı)
1.634.309 1.467.357
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.634.309 1.467.357
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.662 -15.829
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
162.018 89.976
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-44.135 33.437
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.778 4.554
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-48.913 28.883
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
526.705 30.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.172 28.428
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 29.555
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 280.830 -57.044
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
207.148 59.381
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-822.319 -522.642
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-831.368 -527.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.049 4.981
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.912
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-235.912
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 445.569 433.929
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.264
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-715.495 -218.197
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.141 -12.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.843 -142.565
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -214.737 -86.514
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.990 487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.313 -24.217
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.736 56.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14.323 1.228
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.707 9.071
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
784 2.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.451 -21.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.001 -70.141
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.450 48.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
920.476 1.233.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -5.626 -2.390
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -345.046 -2.662
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-372.789 -205.696
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.074.765 300.585
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.742 49
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.742 49
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-249.214 -320.263
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -248.274 -317.678
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -940 -2.585
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -15 -2.502
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007
Alınan Faiz
809.190 497.236
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.683.468 34.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.255 -10.399
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.255 -10.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.893.005 1.312.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.893.005 1.312.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.137.555 6.163.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.244.550 7.476.330
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.307.178 9.178.005
Finansal Yatırımlar
5 6.337.952 0
Ticari Alacaklar
36.149 26.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
36.149 26.786
Diğer Alacaklar
293.798 56.095
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 188.054 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
105.744 56.095
Stoklar
6 713.967 450.317
Canlı Varlıklar
15.167 13.177
Peşin Ödenmiş Giderler
29.981 28.416
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 89 122
Diğer Dönen Varlıklar
2.286 872
ARA TOPLAM
10.736.567 9.753.790
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.736.567 9.753.790
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 874.562 293.136
Diğer Alacaklar
3.489 174.405
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 0 171.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.489 3.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 218.693 221.882
Maddi Duran Varlıklar
8 1.497.366 1.413.438
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 32.165 43.778
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.017 15.265
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.785 4.033
Peşin Ödenmiş Giderler
148.191 12.391
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 253.293 219.536
Diğer Duran Varlıklar
131.330 133.944
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.174.106 2.527.775
TOPLAM VARLIKLAR
13.910.673 12.281.56li Borçlanmalar
22.884 20.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
22.884 20.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22.884 20.044
Ticari Borçlar
200.980 215.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 200.980 215.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.521 21.194
Diğer Borçlar
21.268 19.582
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 3.094 1.625
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 18.174 17.957
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.078 1.302
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
222.228 426.361
Kısa Vadeli Karşılıklar
627.296 483.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 44.065 38.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 583.231 444.840
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.498 6.151
ARA TOPLAM
1.141.753 1.194.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.141.753 1.194.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.859 28.979
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.859 28.979
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 14.859 28.979
Diğer Borçlar
91.533 72.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 91.533 72.513
Uzun Vadeli Karşılıklar
383.142 322.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 75.475 48.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 307.667 273.599
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
8 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
489.542 424.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.295 1.618.047
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.470.026 4.830.113
Ödenmiş Sermaye
11 388.080 388.080
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
283 283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.329 -8.245
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.329 -8.245
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.329 -8.245
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
93.928 93.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 4.356.067 3.096.800
Net Dönem Karı veya Zararı
648.997 1.259.267
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.809.352 5.833.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.279.378 10.663.518
TOPLAM KAYNAKLAR
13.910.673 12.281.565
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.784.257 2.040.655 1.321.081 1.163.331
Satışların Maliyeti
12 -1.083.204 -682.368 -557.088 -322.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.053 1.358.287 763.993 840.853
BRÜT KAR (ZARAR)
1.701.053 1.358.287 763.993 840.853
Genel Yönetim Giderleri
-210.650 -288.709 -136.567 -203.456
Pazarlama Giderleri
-5.189 -3.904 -2.931 -1.995
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-138.136 -127.610 -40.799 -67.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 163.578 117.334 79.364 110.603
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -384.017 -13.106 -332.877 -7.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.126.639 1.042.292 330.183 671.186
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.098.346 858.994 625.130 355.113
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-145.803 0 -97.708 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
3.340 8.638
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.082.522 1.901.286 866.243 1.026.299
Finansman Giderleri
-2.644 4.323
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.079.878 1.901.286 870.566 1.026.299
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-445.569 -433.929 -220.472 -268.671
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -474.714 -476.000 -221.412 -282.499
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 29.145 42.071 940 13.828
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.309 1.467.357 650.094 757.628
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.634.309 1.467.357 650.094 757.628
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
985.312 745.530 402.496 378.470
Ana Ortaklık Payları
648.997 721.827 247.598 379.158
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.449 -3.305 -8.866 -472
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.061 -4.292 -11.515 -752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.612 987 2.649 280
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.612 987 2.649 280
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.449 -3.305 -8.866 -472
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.615.860 1.464.052 641.228 757.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
975.947 743.857 397.986 378.367
Ana Ortaklık Payları
639.913 720.195 243.242 378.789
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054852
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