***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.049 93.928 2.397.289 699.511 3.571.042 4.183.390 7.754.432Transferler699.511 -699.511 0Dönem Karı (Zararı)721.827 721.827 745.530 1.467.357Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.632 -1.632 -1.673 -3.305Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -9.681 93.928 3.096.800 721.827 4.291.237 4.927.247 9.218.484Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler388.080 283 -8.245 93.928 3.096.800 1.259.267 4.830.113 5.833.405 10.663.518Transferler1.259.267 -1.259.267Dönem Karı (Zararı)648.997 648.997 985.312 1.634.309Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-9.084 -9.084 -9.365 -18.449Dönem Sonu Bakiyeler388.080 283 -17.329 93.928 4.356.067 648.997 5.470.026 6.809.352 12.279.378Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI197.015 1.022.583Dönem Karı (Zararı)1.634.309 1.467.357Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.634.309 1.467.357Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.662 -15.829Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler162.018 89.976Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-44.135 33.437Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.778 4.554Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-48.913 28.883Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler526.705 30.765Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.172 28.428Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 29.555Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 280.830 -57.044Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler207.148 59.381Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-822.319 -522.642Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-831.368 -527.623Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.049 4.981Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-235.912Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-235.912Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 445.569 433.929Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.264Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-81.290Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-4İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-715.495 -218.197Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.141 -12.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-372.843 -142.565Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -214.737 -86.514Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.990 487Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.313 -24.217Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.736 56.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14.323 1.228Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.707 9.071Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)784 2.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.451 -21.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.001 -70.141Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.450 48.380Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları920.476 1.233.331Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -5.626 -2.390Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -345.046 -2.662Vergi İadeleri (Ödemeleri)-372.789 -205.696YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.074.765 300.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.742 49Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.742 49Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-249.214 -320.263Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -248.274 -317.678Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -940 -2.585Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -15 -2.502Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri92.007Alınan Faiz809.190 497.236Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.683.468 34.058FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.255 -10.399Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.255 -10.399YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.893.005 1.312.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.893.005 1.312.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.137.555 6.163.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.244.550 7.476.330Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.307.178 9.178.005Finansal Yatırımlar5 6.337.952 0Ticari Alacaklar36.149 26.786İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar36.149 26.786Diğer Alacaklar293.798 56.095İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 188.054 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar105.744 56.095Stoklar6 713.967 450.317Canlı Varlıklar15.167 13.177Peşin Ödenmiş Giderler29.981 28.416Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 89 122Diğer Dönen Varlıklar2.286 872ARA TOPLAM10.736.567 9.753.790TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.736.567 9.753.790DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 874.562 293.136Diğer Alacaklar3.489 174.405İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 0 171.155İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.489 3.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 218.693 221.882Maddi Duran Varlıklar8 1.497.366 1.413.438Kullanım Hakkı Varlıkları13 32.165 43.778Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.017 15.265Şerefiye9 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.785 4.033Peşin Ödenmiş Giderler148.191 12.391Ertelenmiş Vergi Varlığı15 253.293 219.536Diğer Duran Varlıklar131.330 133.944TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.174.106 2.527.775TOPLAM VARLIKLAR13.910.673 12.281.56li Borçlanmalar22.884 20.044İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar22.884 20.044Kiralama İşlemlerinden Borçlar22.884 20.044Ticari Borçlar200.980 215.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 200.980 215.716Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.521 21.194Diğer Borçlar21.268 19.582İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 3.094 1.625İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 18.174 17.957Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.078 1.302Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü222.228 426.361Kısa Vadeli Karşılıklar627.296 483.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 44.065 38.847Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 583.231 444.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.498 6.151ARA TOPLAM1.141.753 1.194.037TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.141.753 1.194.037UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.859 28.979İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.859 28.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 14.859 28.979Diğer Borçlar91.533 72.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 91.533 72.513Uzun Vadeli Karşılıklar383.142 322.518Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 75.475 48.919Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 307.667 273.599Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER489.542 424.010TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.631.295 1.618.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.470.026 4.830.113Ödenmiş Sermaye11 388.080 388.080Paylara İlişkin Primler (İskontolar)283 283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.329 -8.245Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.329 -8.245Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.329 -8.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler93.928 93.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 4.356.067 3.096.800Net Dönem Karı veya Zararı648.997 1.259.267Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.809.352 5.833.405TOPLAM ÖZKAYNAKLAR12.279.378 10.663.518TOPLAM KAYNAKLAR13.910.673 12.281.565Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.784.257 2.040.655 1.321.081 1.163.331Satışların Maliyeti12 -1.083.204 -682.368 -557.088 -322.478TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.701.053 1.358.287 763.993 840.853BRÜT KAR (ZARAR)1.701.053 1.358.287 763.993 840.853Genel Yönetim Giderleri-210.650 -288.709 -136.567 -203.456Pazarlama Giderleri-5.189 -3.904 -2.931 -1.995Araştırma ve Geliştirme Giderleri-138.136 -127.610 -40.799 -67.333Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 163.578 117.334 79.364 110.603Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -384.017 -13.106 -332.877 -7.486ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.126.639 1.042.292 330.183 671.186Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 1.098.346 858.994 625.130 355.113Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-145.803 0 -97.708 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri3.340 8.638FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.082.522 1.901.286 866.243 1.026.299Finansman Giderleri-2.644 4.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.079.878 1.901.286 870.566 1.026.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-445.569 -433.929 -220.472 -268.671Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -474.714 -476.000 -221.412 -282.499Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 29.145 42.071 940 13.828SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.634.309 1.467.357 650.094 757.628DÖNEM KARI (ZARARI)1.634.309 1.467.357 650.094 757.628Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar985.312 745.530 402.496 378.470Ana Ortaklık Payları648.997 721.827 247.598 379.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.449 -3.305 -8.866 -472Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-23.061 -4.292 -11.515 -752Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.612 987 2.649 280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.612 987 2.649 280Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.449 -3.305 -8.866 -472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.615.860 1.464.052 641.228 757.156Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar975.947 743.857 397.986 378.367Ana Ortaklık Payları639.913 720.195 243.242 378.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054852BIST