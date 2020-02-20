***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 20.02.2020 tarihli ve 2020/84 sayılı kararıyla Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair 6758 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi uyarınca aşağıda belirtilen Koza Grubu Şirketlerin 2020 mali yılı bağımsız denetimleri için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş' nin bağımsız denetçi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın Bilgilerine Sunarız.Saygılarımızla.İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi,Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi,Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820527BIST