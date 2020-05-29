***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 17:50
***KOZAA*** KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2020/12 sayılı kararıyla Sn. İsmet Demir 29.05.2020 tarihi itibariyle Şirketimize vekaleten Genel Müdür olarak atanmıştır.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847746
BIST
17:44104.972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -388,18
|Açılış
|: 105.183
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|Önceki Kapanış
|: 105.360
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105.669
En Düşük
104.671
17:446,8340
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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En Düşük
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17:447,6028
En Yüksek
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|: 0,74%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: 1,27%
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|Açılış
|: 381,21
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|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,33
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.163.244
|% 10,00
|
|PKENT
|188,50
|2.093.495
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.350.920
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.566.576
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|30.146.173
|% 9,92
|
|TUKAS
|8,55
|700.793.343
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.173.103
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|137.041
|% -9,99
|
|GARAN
|7,85
|1.540.421.426
|% 0,90
|
|THYAO
|12,43
|891.688.004
|% -1,97
|
|GSRAY
|3,31
|726.359.950
|% 7,12
|
|TUKAS
|8,55
|700.793.343
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,26
|621.809.326
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|621.809.326
|% 1,80
|
|GSRAY
|3,31
|726.359.950
|% 7,12
|
|TSKB
|1,10
|237.399.117
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,46
|297.158.926
|% 1,39
|
|GARAN
|7,85
|1.540.421.426
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4418
|8,4841
|% 0,87
|
|Frank
|7,0876
|7,1303
|% 0,72
|
|Riyal
|1,8154
|1,8245
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,58
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,19
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.499
|25,70
|
|Tam
|2.541
|2.568
|18,80
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|12,90
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,80
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,11
|
|B. Petrol
|35,75
|35,75
|-0,28
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