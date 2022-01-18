***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2022 17:25
***KOZAL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOZAL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994960
BIST
17:202.015
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -70,33
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.012
17:2013,6146
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,1771
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:2015,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1415
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:20792,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,07
|Açılış
|: 792,19
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:20
|IZTAR
|23,10
|56.863.777
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,70
|76.444.949
|% 9,98
|
|KRSTL
|5,25
|83.499.268
|% 9,83
|
|KUTPO
|100,80
|123.376.902
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,70
|14.300.423
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,86
|3.392.637.083
|% -1,08
|
|THYAO
|27,06
|3.072.540.341
|% -4,31
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|YKBNK
|4,01
|2.359.045.674
|% -0,50
|
|AKBNK
|7,71
|1.739.224.244
|% -0,52
|
|YKBNK
|4,01
|2.359.045.674
|% -0,50
|
|GARAN
|11,86
|3.392.637.083
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,41
|655.960.991
|% -3,98
|
|AKBNK
|7,71
|1.739.224.244
|% -0,52
|
|KRDMD
|12,12
|2.759.068.997
|% -5,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6025
|13,6146
|% 1,32
|
|Euro
|15,4581
|15,4757
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4024
|18,4947
|% 0,68
|
|Frank
|14,7759
|14,8649
|% 0,95
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 1,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|792
|792
|6,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,41
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|0,23
|
|B. Petrol
|87,22
|87,22
|0,74
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 5 kaybederek (% -3.53 ) 2, 230
-
17:34XU100
Endeks 2, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 36 altında . İşlem hacmi 32, 889.00 milyon TL de
-
17:32SELVA
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 14.99 lira fiyatla işlem gören hissede 682, 438 adet işlem
-
17:31PENTA
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 308.30 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 908 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 54 altında . İşlem hacmi 31, 604.00 milyon TL de