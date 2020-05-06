***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KOZAL]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27/03/2020 tarihli açıklamasında, Söğüt maden sahasının Şirketimiz bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde Yönetim Kurulu onayından geçmek kaydıyla sözleşme yapma vb. tüm mali ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için İdare'ye yetki verilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843148BIST