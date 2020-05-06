***KOZAL* *GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2020 19:01
***KOZAL******GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KOZAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27/03/2020 tarihli açıklamasında, Söğüt maden sahasının Şirketimiz bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Bu kapsamda Koza Altın İşletmeleri A.Ş.'nin ilgili ruhsat sahasında yaptığı çalışmalar ve maden sahasında sahip olduğu gayrimenkullerin satın alınmasına ilişkin görüşmeler yapma, teklif verme ve anlaşma sağlanması halinde Yönetim Kurulu onayından geçmek kaydıyla sözleşme yapma vb. tüm mali ve hukuki işlemlerin yerine getirilmesi için İdare'ye yetki verilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843148
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1928
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 0,1186
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1105
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,90
|Açılış
|: 389,34
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8606
|8,9051
|% 0,95
|
|Frank
|7,3518
|7,3961
|% 1,41
|
|Riyal
|1,9090
|1,9186
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-21,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.547
|6,80
|
|Tam
|2.566
|2.613
|11,00
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|5,30
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,87
|28,87
|-2,10
|