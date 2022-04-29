***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 18:21
***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632
Transferler
1.810.379 -1.810.379
Dönem Karı (Zararı)
661.973 661.973 661.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.833 -2.833 -2.833
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -6.561 137.390 7.273.891 661.973 8.222.772 8.222.772
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685 10.567.685
Transferler
3.004.002 -3.004.002
Dönem Karı (Zararı)
1.057.996 1.057.996 1.057.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.117 -8.117 -8.117
Dönem Sonu Bakiyeler
152.500 3.579 -11.794 137.390 10.277.893 1.057.996 11.617.564 11.617.564
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
371.212 612.543
Dönem Karı (Zararı)
1.057.996 661.973
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.057.996 661.973
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-82.717 77.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
66.802 36.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.913
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-48.913
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
139.044 117.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.161 15.131
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 152.601 96.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.396 5.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-455.924 -242.173
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-460.265 -244.044
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.341 1.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 216.274 165.965
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-228.056 5.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-212 -97
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.377 37.286
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-86.213 31.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.164 5.504
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
5 -51.964 -5.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.565 -10.592
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.281 -7.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.174 -7.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.332 7.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.837 -8.188
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.745 -9.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.092 1.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
747.223 745.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.279 -1.716
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -6.061 -2.517
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -368.671 -128.806
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.166.847 140.652
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.569 3
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7 15.569 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-93.614 -79.609
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -93.252 -77.388
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -362 -2.221
Alınan Faiz
301.834 219.988
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.390.636 270
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.581 -1.925
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.581 -1.925
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.803.216 751.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.803.216 751.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.846.843 5.897.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.043.627 6.648.632
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.093.871 8.885.482
Finansal Yatırımlar
4 4.068.791
Ticari Alacaklar
416 205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
416 205
Diğer Alacaklar
77.246 54.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
77.246 54.195
Stoklar
5 526.910 426.033
Peşin Ödenmiş Giderler
83.278 26.191
Diğer Dönen Varlıklar
1.203 333
ARA TOPLAM
9.851.715 9.392.439
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.851.715 9.392.439
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 755.669 286.997
Diğer Alacaklar
1.121.221 1.034.891
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.118.836 1.032.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.385 2.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 114.947 115.539
Maddi Duran Varlıklar
7 969.995 952.117
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.038 43.777
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.012 15.211
Şerefiye
8 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 3.780 3.979
Peşin Ödenmiş Giderler
1.384 10.907
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 221.663 190.295
Diğer Duran Varlıklar
57.207 60.937
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.295.136 2.710.671
TOPLAM VARLIKLAR
13.146.851 12.103.110
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.266 20.044
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.266 20.044
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.266 20.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
150.511 197.793
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.511 197.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
35.946 19.773
Diğer Borçlar
1.018 1.936
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 687 1.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
331 214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
851 761
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 295.328 418.386
Kısa Vadeli Karşılıklar
565.198 455.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 33.348 37.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 531.850 417.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.679 4.674
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 5.679 4.674
ARA TOPLAM
1.077.797 1.118.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.797 1.118.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.324 28.978
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.324 28.978
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.324 28.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
80.423 71.263
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
80.423 71.263
Uzun Vadeli Karşılıklar
350.743 316.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 55.867 42.798
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
9 294.876 273.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
451.490 416.638
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.529.287 1.535.425
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.617.564 10.567.685
Ödenmiş Sermaye
10 152.500 152.500
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.579 3.579
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.794 -3.677
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.794 -3.677
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.794 -3.677
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 137.390 137.390
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.277.893 7.273.891
Net Dönem Karı veya Zararı
1.057.996 3.004.002
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.617.564 10.567.685
TOPLAM KAYNAKLAR
13.146.851 12.103.110
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 1.408.745 848.798
Satışların Maliyeti
11 -475.015 -333.859
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
933.730 514.939
BRÜT KAR (ZARAR)
933.730 514.939
Genel Yönetim Giderleri
-77.171 -79.680
Pazarlama Giderleri
-918 -628
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-92.321 -58.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.244 31.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-46.419 -3.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
781.145 404.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 496.865 423.223
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-3.740
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.274.270 827.938
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.274.270 827.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-216.274 -165.965
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -245.613 -190.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 29.339 24.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.057.996 661.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.057.996 661.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.057.996 661.973
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.117 -2.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.146 -3.541
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.029 708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.029 708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.117 -2.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.049.879 659.140
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.049.879 659.140
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025819
BIST