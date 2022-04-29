***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***KOZAL*** KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.728 137.390 5.463.512 1.810.379 7.563.632 7.563.632Transferler1.810.379 -1.810.379Dönem Karı (Zararı)661.973 661.973 661.973Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.833 -2.833 -2.833Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -6.561 137.390 7.273.891 661.973 8.222.772 8.222.772Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler152.500 3.579 -3.677 137.390 7.273.891 3.004.002 10.567.685 10.567.685Transferler3.004.002 -3.004.002Dönem Karı (Zararı)1.057.996 1.057.996 1.057.996Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.117 -8.117 -8.117Dönem Sonu Bakiyeler152.500 3.579 -11.794 137.390 10.277.893 1.057.996 11.617.564 11.617.564Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI371.212 612.543Dönem Karı (Zararı)1.057.996 661.973Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.057.996 661.973Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-82.717 77.804Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler66.802 36.974Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-48.913Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-48.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler139.044 117.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.161 15.131Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 152.601 96.046Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 -11.396 5.862Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-455.924 -242.173Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-460.265 -244.044Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.341 1.871Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 216.274 165.965Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-228.056 5.805Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-212 -97Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-109.377 37.286İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-86.213 31.782İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-23.164 5.504Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5 -51.964 -5.791Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-47.565 -10.592Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.281 -7.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16.174 -7.268Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.332 7.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.837 -8.188Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)2.745 -9.301Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.092 1.113Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları747.223 745.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -1.279 -1.716Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -6.061 -2.517Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -368.671 -128.806YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.166.847 140.652Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.569 3Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6,7 15.569 3Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-93.614 -79.609Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -93.252 -77.388Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -362 -2.221Alınan Faiz301.834 219.988Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.390.636 270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.581 -1.925Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.581 -1.925YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.803.216 751.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.803.216 751.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 8.846.843 5.897.362DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.043.627 6.648.632Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 5.093.871 8.885.482Finansal Yatırımlar4 4.068.791Ticari Alacaklar416 205İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar416 205Diğer Alacaklar77.246 54.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar77.246 54.195Stoklar5 526.910 426.033Peşin Ödenmiş Giderler83.278 26.191Diğer Dönen Varlıklar1.203 333ARA TOPLAM9.851.715 9.392.439TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.851.715 9.392.439DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 755.669 286.997Diğer Alacaklar1.121.221 1.034.891İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 1.118.836 1.032.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.385 2.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 114.947 115.539Maddi Duran Varlıklar7 969.995 952.117Kullanım Hakkı Varlıkları38.038 43.777Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.012 15.211Şerefiye8 11.232 11.232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 3.780 3.979Peşin Ödenmiş Giderler1.384 10.907Ertelenmiş Vergi Varlığı13 221.663 190.295Diğer Duran Varlıklar57.207 60.937TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.295.136 2.710.671TOPLAM VARLIKLAR13.146.851 12.103.110KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23.266 20.044İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.266 20.044Kiralama İşlemlerinden Borçlar23.266 20.044İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar150.511 197.793İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar150.511 197.793Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar35.946 19.773Diğer Borçlar1.018 1.936İlişkili Taraflara Diğer Borçlar15 687 1.722İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar331 214Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)851 761Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 295.328 418.386Kısa Vadeli Karşılıklar565.198 455.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 33.348 37.437Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 531.850 417.983Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.679 4.674İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 5.679 4.674ARA TOPLAM1.077.797 1.118.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.077.797 1.118.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.324 28.978İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.324 28.978Kiralama İşlemlerinden Borçlar20.324 28.978İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Borçlar80.423 71.263İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar80.423 71.263Uzun Vadeli Karşılıklar350.743 316.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 55.867 42.798Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar9 294.876 273.599TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER451.490 416.638TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.529.287 1.535.425ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.617.564 10.567.685Ödenmiş Sermaye10 152.500 152.500Sermaye Düzeltme Farkları10 3.579 3.579Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.794 -3.677Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.794 -3.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.794 -3.677Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 137.390 137.390Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10.277.893 7.273.891Net Dönem Karı veya Zararı1.057.996 3.004.002TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.617.564 10.567.685TOPLAM KAYNAKLAR13.146.851 12.103.110Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.408.745 848.798Satışların Maliyeti11 -475.015 -333.859TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)933.730 514.939BRÜT KAR (ZARAR)933.730 514.939Genel Yönetim Giderleri-77.171 -79.680Pazarlama Giderleri-918 -628Araştırma ve Geliştirme Giderleri-92.321 -58.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler64.244 31.954Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-46.419 -3.444ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)781.145 404.715Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 496.865 423.223TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-3.740FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.274.270 827.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.274.270 827.938Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-216.274 -165.965Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -245.613 -190.576Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 29.339 24.611SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.057.996 661.973DÖNEM KARI (ZARARI)1.057.996 661.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.057.996 661.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.117 -2.833Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.146 -3.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.029 708Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.029 708Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.117 -2.833TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.049.879 659.140Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları1.049.879 659.140http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025819BIST