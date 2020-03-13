***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:13
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828511
BIST
15:3898.575
En Yüksek
|Değişim
|: 5,27%
|| 4.935,61
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:386,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,2910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:387,0107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:38321,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,01
|Açılış
|: 321,09
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.811.027
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|27.065.808
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|41.491.509
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.822
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,28
|5.670.931
|% -11,71
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,26
|936.071.071
|% 7,80
|
|THYAO
|9,27
|843.342.568
|% 9,32
|
|GARAN
|9,33
|467.353.289
|% 6,75
|
|EREGL
|8,47
|287.950.328
|% 3,93
|
|KRDMD
|2,15
|279.446.107
|% 7,50
|
|ODAS
|1,42
|253.684.346
|% 7,58
|
|IHLGM
|0,97
|137.612.778
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,15
|279.446.107
|% 7,50
|
|YKBNK
|2,28
|269.218.305
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,22
|137.346.357
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8423
|7,8816
|% -0,87
|
|Frank
|6,5946
|6,6343
|% -1,03
|
|Riyal
|1,6738
|1,6821
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|12,01
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.124
|2.156
|4,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|5,31
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|2,56
|
|Çeyrek
|514
|526
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,02
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