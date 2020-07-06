***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2020 10:23
***KRDMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRDMA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRDMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854797
BIST
11:38117.784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 2.035,76
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:386,8628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8420
11:387,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:38391,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,39
|Açılış
|: 391,75
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.437.914
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.909.063
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.960.918
|% 9,82
|
|TSPOR
|7,35
|275.563.906
|% 9,05
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,47
|7.887.126
|% -6,88
|
|SISE
|6,00
|471.984.355
|% 4,53
|
|IHLGM
|1,79
|398.958.678
|% 6,55
|
|TKFEN
|17,34
|350.296.569
|% 3,09
|
|GARAN
|8,36
|312.795.171
|% 1,70
|
|THYAO
|11,99
|282.504.553
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,79
|398.958.678
|% 6,55
|
|IHLAS
|0,92
|119.785.867
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,88
|212.118.756
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,08
|191.930.287
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,64
|150.263.852
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5349
|8,5777
|% -0,03
|
|Frank
|7,2420
|7,2856
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|2,04
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,80
|
|Tam
|2.614
|2.626
|4,90
|
|Yarım
|1.270
|1.284
|2,40
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,61
|43,61
|0,81
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2249, 84 artarak (% 1.70 ) 134, 295
-
11:50XU100
Endeks 117, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 6, 772.00 milyon TL de
-
11:50IHLGM
Yüzde 7.14 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 816, 198 adet işlem
-
11:48ARSAN
Yüzde 4.95 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 968 adet işlem
-
11:47NATEN
Yüzde 8.12 oranında artışla 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 483, 565 adet işlem