***KRDMA* *KRDMB* *KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRDMA******KRDMB******KRDMD*** KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -79.980.372 11.803.953 837.167.674 -1.777.503 -182.123 34.304.148 250.056.427 251.545.436 2.447.551.236 -156.142 2.447.395.094Transferler18 -11.247.719 2.323.771 260.469.384 -251.545.436Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)824.084.493 4.643.255 814.484.550 1.643.212.298 -225.392 1.642.986.906Dönem Karı (Zararı)814.484.550 814.484.550 -225.392 814.259.158Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)824.084.493 4.643.255 828.727.748 828.727.748Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.379.425 -2.379.425 -2.379.425Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.268.344 -1.268.344 381.560 -886.784Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.159.135 1.159.135Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.648.845.313 2.865.752 -182.123 36.627.919 510.416.602 814.484.550 4.087.115.765 26 4.087.115.791Transferler18 -42.364.521 78.835.986 778.013.085 -814.484.550Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.177.578 -12.211.770 80.645.302 64.255.954 -233 64.255.721Dönem Karı (Zararı)80.645.302 80.645.302 -233 80.645.069Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -4.177.578 -12.211.770 -16.389.348 -16.389.348Kar Payları-270.488.797 -270.488.797 -270.488.797Dönem Sonu Bakiyeler1.140.000.000 4.613.596 -82.359.797 11.803.953 1.602.303.214 -9.346.018 -182.123 115.463.905 1.017.940.890 80.645.302 3.880.882.922 -207 3.880.882.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.227.016.748 227.048.129Dönem Karı (Zararı)80.645.069 814.259.158Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)80.645.069 814.259.158Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler422.272.889 1.057.397.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler200.190.604 146.103.876Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.173.462 -821.712Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6,7 315.046 2.900.535Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.488.508 -3.722.247Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.498.344 37.453.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 43.226.508 32.961.527Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 271.836 4.492.205Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler80.572.717 43.730.608Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -19.800.174 -60.963.353Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 100.372.891 104.693.961Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler29,30 87.868.666 -45.031.472Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler210.746.262 625.189.376Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-54.708.734 29.645.676Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler29,30 -54.708.734 29.645.676Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-311.773 -228.832İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -311.773 -228.832Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -115.643.067 251.778.250Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler23 -29.336.977 -30.049.278Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler570.309 -372.348İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler752.610.957 -1.621.370.902Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-167.428.991 -48.561.125Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-60.003.822 -46.868.965Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-99.233.925 -877.421.856Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-93.396.758 104.915.882Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler896.446.398 -6.945.334Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.421.056 10.288.206Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)288.828.996 -756.899.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.179.885 121.772Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.255.528.915 250.286.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -21.134.322 -12.111.388Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler14 -131.626 -3.560.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -7.377.179 -7.566.338Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 130.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-545.080.376 -340.824.881Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-886.784İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-375.000 -250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.706.742 220.808Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.706.742 220.808Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-550.383.391 -359.590.723Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -548.811.597 -359.590.723Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.571.794Alınan Temettüler30.953.564 30.049.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-28.982.291 -10.367.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-739.704.310 -602.684.181İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.379.425Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri840.710.388 453.002.727Kredilerden Nakit Girişleri840.710.388 453.002.727Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.088.178.753 -940.331.957Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.087.437.786 -939.490.873Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-740.967 -841.084Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.213.441Türev Araçlardan Nakit Girişleri48.664.208 151.617.049Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-136.532.874 -106.585.577Ödenen Temettüler-270.488.797Ödenen Faiz-152.465.215 -219.607.851Alınan Faiz19.800.174 60.963.353Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)637.500YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.767.938 -716.460.933NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-57.767.938 -716.460.933DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 272.693.924 989.154.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33 214.925.986 272.693.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri33 214.925.986 272.693.924Finansal Yatırımlar39.349.751 10.367.460Ticari Alacaklar6 963.888.795 807.331.143İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 148.165.743 171.179.084İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar815.723.052 636.152.059Diğer Alacaklar7 118.706.427 58.844.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar118.706.427 58.844.522Türev Araçlar29 13.226.171Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar13.226.171Stoklar8 1.746.028.472 1.645.139.492Peşin Ödenmiş Giderler9 218.214.616 101.854.532Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 6.110.289 11.190.576Diğer Dönen Varlıklar17 11.698.643 6.378.752ARA TOPLAM3.332.149.150 2.913.800.401TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.332.149.150 2.913.800.401DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar27 485.969 485.969İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar27 7.817.019 7.817.019Diğer Alacaklar277.896 273.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 277.896 273.893Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 14.384.913 15.314.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 599.840 613.142Maddi Duran Varlıklar10 5.605.754.579 5.204.246.496Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.418.357Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 32.042.651 34.975.699Peşin Ödenmiş Giderler9 30.148.450 53.111.776Ertelenmiş Vergi Varlığı26 988.090Diğer Duran Varlıklar17 1.140.007TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.693.929.674 5.318.966.818TOPLAM VARLIKLAR9.026.078.824 8.232.767.219KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar30 10.782.326 21.449.567Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13,30 417.288.323 473.774.526Ticari Borçlar2.259.398.988 1.378.424.408İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,6 3.541.591 2.838.375İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.255.857.397 1.375.586.033Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 38.139.783 26.350.398Diğer Borçlar3.762.667 2.880.751İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.762.667 2.880.751Türev Araçlar29 41.482.563Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)393.850.526 104.245.375İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5,9 60.587.026 21.460.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 333.263.500 82.784.715Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 5.351.175Kısa Vadeli Karşılıklar10.996.465 10.856.255Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.996.465 10.856.255Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 19.718.018 40.810.375ARA TOPLAM3.153.937.096 2.105.625.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.153.937.096 2.105.625.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13,30 1.528.333.955 1.492.370.210Ticari Borçlar58.525.280 53.046.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 58.525.280 53.046.400Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.972.545 7.748.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.972.545 7.748.700Uzun Vadeli Karşılıklar221.707.547 184.366.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 221.707.547 184.366.638Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 175.719.686 302.494.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.991.259.013 2.040.026.035TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.145.196.109 4.145.651.428ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.880.882.922 4.087.115.765Ödenmiş Sermaye18 1.140.000.000 1.140.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 4.613.596 4.613.596Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)18 -82.359.797 -82.359.797Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.803.953 11.803.953Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.592.775.073 1.651.528.942Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.592.957.196 1.651.711.065Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.602.303.214 1.648.845.313Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-9.346.018 2.865.752Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-182.123 -182.123Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 115.463.905 36.627.919Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.017.940.890 510.416.602Net Dönem Karı veya Zararı80.645.302 814.484.550Kontrol Gücü Olmayan Paylar-207 26TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.880.882.715 4.087.115.791TOPLAM KAYNAKLAR9.026.078.824 8.232.767.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 6.076.355.980 5.582.800.586Satışların Maliyeti19 -5.528.694.144 -3.874.118.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)547.661.836 1.708.681.789BRÜT KAR (ZARAR)547.661.836 1.708.681.789Genel Yönetim Giderleri20 -73.974.785 -59.394.793Pazarlama Giderleri20 -23.235.439 -30.883.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 286.863.393 1.172.512.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -490.052.625 -1.157.960.106ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)247.262.380 1.632.956.078Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 31.431.557 32.139.994Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 311.773 228.832FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)279.005.710 1.665.324.904Finansman Gelirleri24 295.019.631 592.527.658Finansman Giderleri25 -609.023.339 -1.191.815.154SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-34.997.998 1.066.037.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri115.643.067 -251.778.250Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -7.106.291 -5.351.175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 122.749.358 -246.427.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)80.645.069 814.259.158DÖNEM KARI (ZARARI)80.645.069 814.259.158Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-233 -225.392Ana Ortaklık Payları80.645.302 814.484.550Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 28 0,07070000 0,71450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.389.348 828.727.748Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-4.177.578 998.021.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -15.248.723 5.819.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.036.953 -175.113.498Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-173.937.483Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26 3.036.953 -1.176.015Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.389.348 828.727.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.255.721 1.642.986.906Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-233 -225.392Ana Ortaklık Payları64.255.954 1.643.212.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824051BIST