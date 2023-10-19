***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.10.2023 09:05
***KRONT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E %100 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 14,50 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207615
BIST
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11:057.885
En Düşük
|Değişim
|: 0,54%
|| 42,36
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.843
|
7.832
En Yüksek
7.932
11:0528,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,5091
En Düşük
27,8969
11:0529,6108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0882
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0718
En Düşük
29,4688
11:051.756,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.756,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.751,93
|
1.787,74
En Düşük
1.748,30
BIST En Aktif Hisseler11:03
|MEKAG
|44,24
|2.650.507
|% 10,00
|
|OSMEN
|242,00
|13.251.436
|% 10,00
|
|A1CAP
|37,64
|48.586.163
|% 9,99
|
|SODSN
|83,15
|1.858.319
|% 9,99
|
|GLBMD
|37,72
|17.486.436
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.051,40
|3.163.663
|% -10,00
|
|KLNMA
|37,00
|2.524.288
|% -9,18
|
|ENSRI
|35,00
|38.113.620
|% -6,57
|
|MAALT
|1.133,10
|118.607.035
|% -5,54
|
|ORMA
|108,10
|114.586
|% -5,18
|
|THYAO
|217,80
|1.681.408.682
|% 0,60
|
|BRSAN
|965,80
|1.344.037.832
|% 4,07
|
|TUPRS
|138,30
|1.051.611.230
|% -2,05
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ISMEN
|41,16
|645.620.451
|% 9,53
|
|ZOREN
|5,95
|369.030.270
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,41
|391.808.340
|% 1,09
|
|YKBNK
|18,56
|708.781.825
|% 0,54
|
|ODAS
|11,91
|370.128.261
|% 0,17
|
|VAKBN
|16,83
|443.094.245
|% 2,62
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9955
|28,0063
|% 0,02
|
|Euro
|29,5853
|29,6034
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,8520
|34,0218
|% -0,03
|
|Frank
|31,0270
|31,2140
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4475
|7,4849
|% 0,16
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|2,89
|
|Altın Gr.
|1.758
|1.758
|6,35
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.884
|11.992
|-3,00
|
|Yarım
|5.960
|6.019
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.971
|3.009
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,18
|
|B. Petrol
|90,86
|90,86
|-0,64
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
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11:18BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 967.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 199 adet işlem
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11:17ISMEN
Yüzde 9.79 oranında artışla 41.26 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 327, 915 adet işlem
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11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 61 artarak (% 0.24 ) 8, 222
-
11:16XU100
Endeks 7, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 271.00 milyon TL de
-
11:16DOFER
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.02 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 724 adet işlem