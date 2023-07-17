***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2023 10:01
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172589
BIST
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12:186.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,03%
|| 130,76
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1826,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1400
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1829,5129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1383
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:181.649,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:16
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.069.864
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.023.688
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.574.323
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,08
|16.533.780
|% -7,45
|
|MTRYO
|6,10
|7.092.262
|% -6,58
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,60
|4.624.951.130
|% 1,92
|
|ASELS
|73,00
|3.744.759.532
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|SISE
|49,86
|2.459.170.301
|% 1,30
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,34
|1.389.455.937
|% 1,21
|
|ZOREN
|3,69
|496.406.128
|% 2,22
|
|ISCTR
|14,73
|1.536.724.376
|% 1,66
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2417
|26,2715
|% 0,56
|
|Euro
|29,5054
|29,5131
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2741
|34,4460
|% 0,52
|
|Frank
|30,4598
|30,6433
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9758
|7,0108
|% 0,47
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|7,83
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.643
|10.838
|55,00
|
|Yarım
|5.322
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|0,48
|
Seans Raporu
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