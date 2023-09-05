***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 11:07
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191613
BIST
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14:538.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,24%
|| 19,51
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:5326,7938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0351
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:5328,7670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0838
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:531.662,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.662,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:49
|OYLUM
|8,80
|64.732.544
|% 10,00
|
|GLBMD
|31,46
|35.205.038
|% 10,00
|
|YONGA
|45,36
|1.684.305
|% 9,99
|
|MIATK
|388,10
|411.961.739
|% 9,97
|
|TUKAS
|12,02
|896.812.752
|% 9,97
|
|KTLEV
|36,68
|1.732.325.169
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.028.888
|% -9,95
|
|QNBFL
|318,90
|1.707.681
|% -7,30
|
|ULAS
|18,64
|13.117.983
|% -6,80
|
|KLKIM
|112,20
|204.639.530
|% -6,50
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|EUPWR
|242,20
|3.999.177.987
|% 0,62
|
|THYAO
|250,60
|3.822.029.059
|% -0,83
|
|ASTOR
|142,30
|3.584.578.964
|% -1,79
|
|YKBNK
|16,95
|5.164.194.516
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,88
|2.063.194.653
|% 0,91
|
|KOZAL
|31,08
|4.845.047.588
|% 1,17
|
|ZOREN
|4,78
|605.269.085
|% -1,44
|
|ITTFH
|3,85
|479.291.395
|% 2,67
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7774
|26,8053
|% 0,17
|
|Euro
|28,7603
|28,7669
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,5322
|33,7004
|% -0,50
|
|Frank
|30,0216
|30,2024
|% -0,41
|
|Riyal
|7,1212
|7,1569
|% 0,06
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-7,94
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|11.256
|11.426
|-8,00
|
|Tam
|11.025
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.529
|5.579
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|20,26
|20,28
|-0,39
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|-0,46
|
Seans Raporu
14:49
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 36 artarak (% 0.26 ) 7, 132
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, ISBTR, OYLUM, GLBMD, ISGSY, ALCAR, MIATK, ENERY, TATEN, OFSYM
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15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TDGYO, KTLEV, BRSAN
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15:04
IMASM, UMPAS, KSTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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