***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2023 15:14
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204967
BIST
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16:448.163
En Düşük
|Değişim
|: -2,01%
|| -167,48
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.163
En Yüksek
8.471
16:4427,7491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0879
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
16:4429,3557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0644
|Açılış
|: 29,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3102
16:441.671,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.671,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler16:42
|POLTK
|9.997,30
|102.206.253
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.098,90
|208.413.605
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|13.606.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|5.735.400
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|462.452.112
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|29.222.112
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|641.057
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|31.115.612
|% -10,00
|
|QNBFB
|330,30
|5.912.994
|% -9,98
|
|THYAO
|223,30
|6.215.655.158
|% -2,96
|
|ASELS
|42,94
|5.860.731.873
|% 2,29
|
|TUPRS
|145,00
|4.759.493.266
|% 0,42
|
|EREGL
|43,20
|4.434.440.389
|% -2,09
|
|YKBNK
|19,22
|4.395.794.543
|% -0,41
|
|EKGYO
|7,89
|2.848.375.479
|% -3,55
|
|KATMR
|2,97
|948.765.797
|% -2,62
|
|ODAS
|13,30
|4.212.469.160
|% -1,48
|
|ZOREN
|6,18
|1.823.808.802
|% 0,32
|
|YKBNK
|19,22
|4.395.794.543
|% -0,41
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7403
|27,7491
|% 0,32
|
|Euro
|29,3366
|29,3557
|% -0,22
|
|Sterlin
|33,8657
|34,0355
|% -0,34
|
|Frank
|30,5630
|30,7471
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3744
|7,4114
|% 0,22
|
|16:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.608
|11.784
|18,00
|
|Tam
|11.372
|11.452
|1,00
|
|Yarım
|5.704
|5.748
|1,00
|
|Çeyrek
|2.843
|2.874
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,91
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,77
|0,15
|
|B. Petrol
|87,45
|87,45
|1,63
|
Seans Raporu
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