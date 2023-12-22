***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.12.2023 10:04
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227948
BIST
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11:207.739
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -25,95
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:2029,2107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0571
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:2032,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0369
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:201.925,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.925,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:18
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.581.026
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.009.651
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.249.540
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.834
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.997.048
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.873.392
|% -9,88
|
|ALFAS
|89,30
|436.774.617
|% -7,56
|
|THYAO
|244,50
|1.435.403.273
|% -0,20
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|AKBNK
|39,32
|925.336.116
|% 0,56
|
|EREGL
|43,12
|839.304.224
|% 0,00
|
|ASTOR
|94,90
|812.878.514
|% 0,42
|
|ISCTR
|24,30
|1.256.020.208
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,15
|197.656.941
|% -7,16
|
|BEGYO
|2,81
|120.691.106
|% 1,81
|
|EKGYO
|7,26
|305.176.703
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,56
|606.746.506
|% -1,15
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2027
|29,2112
|% 0,20
|
|Euro
|32,1706
|32,1854
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,9574
|37,1428
|% 0,23
|
|Frank
|33,9606
|34,1651
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7627
|7,8016
|% 0,20
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|969,37
|970,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.214,68
|1.221,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,09
|80,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,97
|2.050,30
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:18
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11:32ALFAS
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