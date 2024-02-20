***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.02.2024 10:06
***KRONT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRONT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250688
BIST
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10:499.232
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 35,81
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.211
En Yüksek
9.277
10:4930,9010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0609
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,9250
En Düşük
30,7911
10:4933,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0392
|Açılış
|: 33,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2800
|
33,7005
En Düşük
33,2101
10:492.008,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,06
|Açılış
|: 2.008,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.009,11
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler10:46
|EUKYO
|24,68
|29.300.410
|% 9,98
|
|UFUK
|198,60
|5.145.130
|% 9,97
|
|KAPLM
|156,00
|62.178.676
|% 9,94
|
|BRKVY
|139,40
|29.006.479
|% 9,94
|
|SODSN
|107,80
|7.790.706
|% 9,94
|
|EMNIS
|107,40
|627.001
|% -9,97
|
|ETYAT
|16,55
|13.431.735
|% -7,90
|
|SELGD
|52,20
|1.405.328
|% -7,45
|
|CEOEM
|23,70
|21.665.217
|% -5,58
|
|AVHOL
|61,00
|29.137.077
|% -5,43
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|THYAO
|279,25
|1.754.703.585
|% 0,27
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|TUPRS
|174,10
|1.287.020.594
|% 0,64
|
|GUBRF
|202,30
|1.230.553.963
|% 2,33
|
|ZOREN
|6,24
|1.039.972.126
|% 2,63
|
|EKGYO
|10,60
|772.631.150
|% 0,76
|
|AKFGY
|2,35
|87.026.691
|% -2,08
|
|MIATK
|65,35
|2.267.141.944
|% 4,39
|
|EREGL
|48,66
|1.472.088.217
|% 0,70
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8996
|30,9027
|% 0,20
|
|Euro
|33,3083
|33,3248
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,7789
|38,9734
|% 0,12
|
|Frank
|34,8506
|35,0606
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2139
|8,2551
|% 0,19
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,02
|% 0,66
|
|Platin
|899,89
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,63
|949,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,51
|83,51
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,40
|2.021,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:46
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-
11:01MAALT
Yüzde 6.09 oranında artışla 1, 394.00 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 209 adet işlem
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11:00EUYO
Yüzde 5.03 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 487 adet işlem
-
10:59ISYAT
Yüzde 5.18 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 840, 390 adet işlem
-
10:58SODSN
Yüzde 9.94 oranında artışla 107.80 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 270 adet işlem
-
10:57XU100
Endeks 9, 227 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 24, 841.00 milyon TL de