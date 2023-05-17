***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi08.05.2023Tescil Tarihi15.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su15.05.2023 10831AçıklamalarKavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin2023 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizinbağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 08.05.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151874BIST