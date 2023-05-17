***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2023 10:59
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
08.05.2023
Tescil Tarihi
15.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
15.05.2023 10831
Açıklamalar
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin
2023 faaliyet dönemine ilişkin olarak 1 yıllığına şirketimizin
bağımsız denetim şirketi olarak seçildiği 08
.05.2023 tarihli 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 1
5.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151874
BIST
12:524.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 60,16
|Açılış
|: 4.606
|
|Önceki Kapanış
|: 4.590
|
4.681
En Düşük
4.600
12:5219,7620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0446
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,8240
En Düşük
19,6576
12:5221,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
21,5228
En Düşük
21,3937
12:521.260,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,57
|Açılış
|: 1.260,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,38
|
1.268,01
En Düşük
1.257,36
BIST En Aktif Hisseler12:50
|PSGYO
|5,83
|56.713.323
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,00
|17.796.003
|% 9,99
|
|DGGYO
|28,66
|34.072.962
|% 9,98
|
|GOKNR
|12,58
|79.019.832
|% 9,97
|
|KLRHO
|27,44
|49.196.410
|% 9,94
|
|ORMA
|51,00
|74.868
|% -7,27
|
|DAGHL
|13,19
|63.972.341
|% -7,11
|
|INTEM
|75,60
|12.501.140
|% -3,32
|
|GSRAY
|8,99
|302.832.477
|% -3,23
|
|FENER
|45,36
|74.636.434
|% -3,20
|
|THYAO
|137,10
|3.375.068.539
|% 0,88
|
|ISCTR
|11,15
|2.639.468.949
|% -1,59
|
|KCHOL
|80,60
|2.199.050.509
|% 0,88
|
|AKBNK
|15,68
|1.829.545.994
|% -0,57
|
|KOZAL
|19,60
|1.616.804.849
|% 3,16
|
|ISCTR
|11,15
|2.639.468.949
|% -1,59
|
|YKBNK
|9,44
|1.551.792.774
|% -0,42
|
|EKGYO
|6,52
|812.280.539
|% 0,77
|
|AKBNK
|15,68
|1.829.545.994
|% -0,57
|
|KOZAL
|19,60
|1.616.804.849
|% 3,16
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7538
|19,7579
|% 0,21
|
|Euro
|21,4177
|21,4499
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,4933
|24,6161
|% -0,23
|
|Frank
|21,8849
|22,0167
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2528
|5,2792
|% 0,17
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|-5,09
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|9.033
|9.170
|-61,00
|
|Tam
|8.989
|9.223
|-88,84
|
|Yarım
|4.438
|4.564
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.212
|2.268
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,15
|