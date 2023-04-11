***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme
11.04.2023 14:18
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel Esas Sözleşme'miz ekte pdf olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Kron Teknoloji A.Ş.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 10/04/2023 10/04/2023 10808
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136236
BIST
16:085.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,05
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0819,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0821,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1318
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:081.238,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.238,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BRSAN
|105,60
|121.826.224
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.909.299
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.430.684
|% 10,00
|
|GLRYH
|8,74
|36.874.728
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|47.076.489
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,13
|115.560.857
|% -9,27
|
|VANGD
|6,90
|10.796.554
|% -7,88
|
|LIDER
|124,80
|111.515.716
|% -7,56
|
|HEDEF
|24,30
|76.037.869
|% -7,46
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|83,95
|3.581.012.111
|% 2,69
|
|THYAO
|132,70
|3.520.512.266
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|EREGL
|36,04
|2.601.017.783
|% 0,45
|
|OYAKC
|35,16
|2.268.837.027
|% 2,21
|
|EKGYO
|7,26
|1.769.760.116
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,03
|1.287.869.161
|% 0,60
|
|KOZAL
|22,30
|2.622.709.264
|% 1,00
|
|ZOREN
|5,14
|511.576.694
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,07
|1.169.260.225
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2843
|19,2885
|% 0,10
|
|Euro
|21,0566
|21,0620
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,8973
|24,0171
|% 0,43
|
|Frank
|21,2219
|21,3497
|% 0,54
|
|Riyal
|5,1252
|5,1509
|% 0,08
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,74
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,64
|
|Cumhuriyet
|8.473
|8.601
|23,00
|
|Tam
|8.523
|8.579
|0,00
|
|Yarım
|4.163
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,89
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,21
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23NETAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 608 adet işlem
-
16:22ALCAR
Yüzde 5.78 oranında artışla 486.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 308 adet işlem
-
16:20NATEN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 537 adet işlem
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.19 ) 4, 570
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, PRDGS, BRSAN, MARKA, EDIP, AGESA, AYCES