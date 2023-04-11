***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarGüncel Esas Sözleşme'miz ekte pdf olarak sunulmuştur.Saygılarımızla.Kron Teknoloji A.Ş.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 10/04/2023 10/04/2023 10808http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136236BIST