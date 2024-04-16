***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.03.2024Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanı, oy toplama memuru ve tutanak yazmanının belirlenmesi.2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.3 - Şirketimizin mevcut 150.000.000,00 (yüz elli milyon) Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000,00 (beş yüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve mevcut kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2024 yılından itibaren beş yıllık süre için (2024-2028 yıllarında) geçerli olması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış olan izinler doğrultusunda, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte yer alan tadil metninde yer aldığı şekilde tadil edilmesi hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması.4 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.7 - Dilek ve temennilerin sunulması ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ilan_metni_kap.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Kron Teknoloji Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16.04.2024 tarihinde saat 11:00'de İ.T.Ü. Ayazağa Yerleşkesi, Koru Yolu, ARI-3 Binası, 3 No'lu Seminer Salonu, Maslak, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095715844 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli_Redaksiyon.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı_Redaksiyon v1.pdf - TutanakEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272919BIST