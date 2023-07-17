***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış, 17.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş taslak izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172740BIST