***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
18.10.2023 15:32
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 150.000.000,00.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 42.805.539,00.-TL ( % 100 oranında ) artırılarak 85.611.078,00.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1295 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 16.10.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207458
BIST
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15:537.914
En Düşük
|Değişim
|: -2,48%
|| -201,02
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.911
En Yüksek
8.015
15:5328,0101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0758
|Açılış
|: 28,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
15:5329,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0331
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,5164
15:531.754,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 25,59
|Açılış
|: 1.754,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.756,36
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler15:53
|AVTUR
|8,47
|16.151.811
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|703.369.109
|% 10,00
|
|BRKO
|4,84
|7.493.632
|% 10,00
|
|TETMT
|2.584,90
|17.332.339
|% 10,00
|
|CMBTN
|1.426,40
|180.481.927
|% 9,99
|
|DITAS
|19,89
|25.019.229
|% -48,97
|
|QNBFL
|1.168,20
|15.524.158
|% -10,00
|
|CASA
|153,50
|10.364.026
|% -9,17
|
|MAGEN
|57,85
|89.045.009
|% -7,29
|
|TATEN
|41,76
|244.910.171
|% -7,12
|
|THYAO
|218,10
|4.294.976.190
|% -3,11
|
|TUPRS
|140,30
|3.587.555.937
|% -2,84
|
|BRSAN
|917,50
|3.088.701.789
|% -6,71
|
|ASTOR
|122,20
|2.826.660.328
|% 0,16
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|ZOREN
|6,01
|1.483.863.176
|% -3,99
|
|EKGYO
|7,43
|1.086.066.287
|% -2,62
|
|IHLAS
|1,12
|122.686.909
|% -3,45
|
|KATMR
|2,71
|285.752.100
|% -3,21
|
|PETKM
|22,00
|1.951.206.845
|% -3,76
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0049
|28,0101
|% 0,27
|
|Euro
|29,6009
|29,6140
|% 0,11
|
|Sterlin
|34,0044
|34,1750
|% 0,15
|
|Frank
|31,0201
|31,2070
|% 0,29
|
|Riyal
|7,4440
|7,4813
|% 0,18
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|25,42
|
|Altın Gr.
|1.754
|1.754
|25,59
|
|Cumhuriyet
|12.102
|12.285
|173,00
|
|Tam
|11.856
|11.935
|164,00
|
|Yarım
|5.946
|5.990
|82,00
|
|Çeyrek
|2.964
|2.995
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,87
|0,36
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,52
|
Seans Raporu
15:53
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16:08NATEN
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 311.80 lira fiyatla işlem gören hissede 196, 425 adet işlem
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16:07KTLEV
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 813, 378 adet işlem
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16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -182, 7 kaybederek (% -2.59 ) 6, 881
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16:05
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16:05
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