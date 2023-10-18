***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 150.000.000,00.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 42.805.539,00.-TL ( % 100 oranında ) artırılarak 85.611.078,00.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1295 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 16.10.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207458BIST