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***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

18.10.2023 15:32
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000,00.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 42.805.539,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak sureti ile 42.805.539,00.-TL ( % 100 oranında ) artırılarak 85.611.078,00.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.2023 tarih ve 60/1295 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 16.10.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207458


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Çeyrek 2.964 2.995 41,00  
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