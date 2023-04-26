***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, önde gelen araştırma kuruluşlarından KuppingerCole'un hazırladığı "Leadership Compass for Data Security Platforms" raporunda dünyanın lider veri güvenliği şirketleri arasında listelendi. Bu gelişme ile ilgili detaylar www.kron.com.tr web sitemizdeki Haberler Bölümü'nde de yayınlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141051BIST