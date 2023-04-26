***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2023 10:02
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, önde gelen araştırma kuruluşlarından KuppingerCole'un hazırladığı "Leadership Compass for Data Security Platforms" raporunda dünyanın lider veri güvenliği şirketleri arasında listelendi. Bu gelişme ile ilgili detaylar www.kron.com.tr web sitemizdeki Haberler Bölümü'nde de yayınlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141051
BIST
12:244.825
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -65,85
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2419,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2421,4834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1709
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:241.249,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.249,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:24
|MIPAZ
|8,11
|27.048.299
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|80.293.995
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,50
|20.795.993
|% 8,82
|
|ULAS
|12,20
|2.400.550
|% 8,73
|
|BURCE
|76,40
|76.494.351
|% 6,85
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|176.001.333
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|THYAO
|131,10
|1.547.026.084
|% -1,94
|
|EREGL
|33,44
|1.170.064.165
|% -2,11
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,72
|796.068.812
|% -4,17
|
|EKGYO
|6,36
|327.835.763
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|559.324.823
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|416.907.375
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4257
|19,4321
|% 0,04
|
|Euro
|21,4646
|21,4834
|% 0,80
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|