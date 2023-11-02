***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Osman Nezihi Alptürk Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa ettiğini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz,1.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Osman Nezihi Alptürk'ün işbu karar tarihi itibarı ile istifasının kabul edilmesine,2.İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi yerine, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadıklarının değerlendirildiği 30.10.2023 tarihli rapor uyarınca, *********** T.C. kimlik numaralı Zeynep Tokman Cesur'un Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve onaylandığı takdirde selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmasına,3.Bu kararın Ticaret Sicilinde tescili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı ve Kamuyu Aydınlatma Playformu ile Şirket internet sitesinde ilanı dahil gerekli işlemlerin yapılmasına,4.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Suat Bengür'ün Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Zeynep Tokman Cesur'un Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak belirlenmesine5.Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Osman Nezihi Alptürk'ün istifası sebebiyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri olarak Şirketimiz bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden Zeynep Tokman Cesur'un Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Ayşe Yenel'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak belirlenmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213778BIST