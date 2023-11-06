***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız yönetim kurulu üyemiz Zeynep Tokman Cesur'un özgeçmişi aşağıda verilmiş olup, bağımsızlık beyanı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Zeynep Tokman Cesur, ODTÜ Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler çift anadal mezunudur. Purdue University'de lisansüstü eğitimini tamamlamıştır.Kariyerine 2000 yılında Hewlett Packard'da başlayan Cesur, pazarlama ve insan kaynakları departmanlarında farklı görevler üstlenmiştir. Cesur ayrıca Sabancı Holding, Microsoft, Adobe, PayCore ve Dassault Systems gibi şirketlerde pazarlama odağında üst düzey görevlerde bulunmuştur.Kadınların işgücüne katılımını artırmaya yönelik sosyal sorumluluk platformu YenidenBiz'de de gönüllü çalışmalar yürütmüştür.Saygılarımızla.Kron Teknoloji A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214442BIST