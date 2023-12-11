***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru sonucunda Şirketimizin 5447 Sayılı "E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı" kapsamına alındığı bugün bakanlık tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının amacı inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik bilişim sektöründeki şirketlerin desteklenmesidir.Program kapsamında yer alan desteklere ilişkin başvurular, yönetim danışmanlığı şirketi ile birlikte hazırlanacak Stratejik İş Planımızın (SİP) Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip yapılabilecektir.Saygılarımızla,Kron Teknoloji A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224726BIST