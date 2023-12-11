***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 19:50
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Ticaret Bakanlığına yaptığımız başvuru sonucunda Şirketimizin 5447 Sayılı "E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı" kapsamına alındığı bugün bakanlık tarafından yazılı olarak bildirilmiştir.
E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programının amacı inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicornların oluşturulmasına yönelik bilişim sektöründeki şirketlerin desteklenmesidir.
Program kapsamında yer alan desteklere ilişkin başvurular, yönetim danışmanlığı şirketi ile birlikte hazırlanacak Stratejik İş Planımızın (SİP) Bakanlık tarafından onaylanmasını müteakip yapılabilecektir.
Saygılarımızla,
Kron Teknoloji A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224726
BIST
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18:057.728
En Düşük
|Değişim
|: -2,34%
|| -185,32
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.723
En Yüksek
7.925
18:0529,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 29,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
18:0531,2358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0216
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
18:051.847,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -19,41
|Açılış
|: 1.847,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.841,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|13,42
|17.911.281
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,80
|4.867.777
|% 10,00
|
|CATES
|76,00
|7.222.356
|% 9,99
|
|BEYAZ
|24,00
|84.654.623
|% 9,99
|
|CMBTN
|2.356,00
|215.830.462
|% 9,99
|
|UMPAS
|8,10
|9.151.920
|% -10,00
|
|BSOKE
|12,60
|105.447.552
|% -10,00
|
|GZNMI
|23,94
|45.490.078
|% -10,00
|
|KRGYO
|45,36
|73.195.817
|% -10,00
|
|KLNMA
|39,30
|7.503.201
|% -9,99
|
|THYAO
|246,30
|8.303.669.409
|% -3,03
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|AKBNK
|34,90
|3.147.946.884
|% -0,17
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|TCELL
|58,00
|2.938.164.724
|% -0,85
|
|EKGYO
|7,51
|2.463.780.193
|% -4,94
|
|YKBNK
|19,59
|3.168.471.814
|% -0,41
|
|ISCTR
|21,94
|2.983.501.336
|% -1,44
|
|AGROT
|15,27
|1.896.650.000
|% 9,94
|
|ZOREN
|4,60
|579.090.008
|% -4,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9999
|29,0077
|% 0,08
|
|Euro
|31,2293
|31,2559
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,3292
|36,5114
|% 0,19
|
|Frank
|32,8995
|33,0977
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7094
|7,7481
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|914,62
|916,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,42
|969,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,09
|76,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,70
|1.980,92
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLRHO
Yüzde -5.08 oranında düşüşle 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 718 adet işlem
-
17:58ESEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 904, 008 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde -6.51 oranında düşüşle 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 425, 349 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 37 kaybederek (% -1.20 ) 8, 393
-
17:56
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, AKBNK, YKBNK