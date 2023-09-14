***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.09.2023 18:18
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/09/2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükmü çerçevesinde daha önce hazırlanmış Bedelli Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un revize edilmiş hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195141
BIST
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18:058.119
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 104,86
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.797
En Yüksek
8.119
18:0526,9420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0063
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3445
En Düşük
26,8173
18:0528,7472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1722
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,3961
En Düşük
28,7076
18:051.654,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.654,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
|
|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
|
|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
|
|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9345
|26,9420
|% 0,02
|
|Euro
|28,7247
|28,7472
|% -0,60
|
|Sterlin
|33,3490
|33,5163
|% -0,59
|
|Frank
|29,9454
|30,1258
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1597
|7,1956
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,81
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.011
|11.123
|18,00
|
|Yarım
|5.522
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|-0,12
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,76
|