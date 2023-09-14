Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

14.09.2023 18:18
***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor


***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.07.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/09/2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükmü çerçevesinde daha önce hazırlanmış Bedelli Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un revize edilmiş hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195141


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.119
Değişim :  1,31% |  104,86
Açılış :  8.036  
Önceki Kapanış :  8.014  
En Düşük
7.797 En Yüksek
8.119
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ELITE 39,60 44.204.450 % 10,00  
AVHOL 88,55 30.469.847 % 10,00  
BRYAT 2.329,80 684.642.531 % 10,00  
ISATR 665.500,00 665.500 % 10,00  
ISBTR 181.243,80 1.268.707 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9345 26,9420 % 0,02  
Euro 28,7247 28,7472 % -0,60  
Sterlin 33,3490 33,5163 % -0,59  
Frank 29,9454 30,1258 % -0,26  
Riyal 7,1597 7,1956 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 2,74  
Altın Gr. 1.655 1.656 2,81  
Cumhuriyet 11.217 11.387 -65,00  
Tam 11.011 11.123 18,00  
Yarım 5.522 5.585 9,00  
Çeyrek 2.753 2.792 4,00  
Gümüş.Ons 22,68 22,70 -0,15  
Gümüş Gr. 19,65 19,67 -0,12  
B. Petrol 93,64 93,64 1,76  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru