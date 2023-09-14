***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/09/2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı uyarınca Şirketimiz sermaye ihtiyacının yeniden değerlendirilmesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi hükmü çerçevesinde daha önce hazırlanmış Bedelli Sermaye Artırımdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'un revize edilmiş hali ekte bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195141BIST