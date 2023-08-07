***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRONT*** KRON TEKNOLOJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviLÜTFİ YENEL 14.05.2007 Yönetim Kurulu Başkanlığı 24.44 BOSMAN NEZİHİ ALPTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746525 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ,Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanıYAVUZ SUAT BENGÜR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 28.12.2021 İcrada Görevli Değil TESİD Genel Sekreterliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986781 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiAYŞE YENEL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Endüstri Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Değil HSBC Bank A.Ş. Bireysel Bankacılık ve Birikim Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı.HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiEMRE YAVUZ BARAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 29.04.2022 İcrada Görevli Değil Cerbos'un kurucu ortağı ve CEO Evet A Bağımsız Üye DeğilZEYNEP YENEL ONURSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 15.05.2023 İcrada Görevli Değil Goldman Sachs Türkiye Ülke Başkanı ve Yönetici Direktörü Evet 10 A Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181457BIST